El CD Villaralbo recibe al equipo revelación, el Atlético Mansillés

El CD Villaralbo ya está preparado para un nuevo partido en Los Barreros, donde recibirá a uno de los planteles revelación de la temporada, un Atlético Mansillés que les pondrá las cosas complicadas desde las 16.30 horas. El entrenador de los azulones, que sufrirá las ausencias de hombres importantes como Yago o Moussa, es consciente de las dificultades que les acarreará un rival que ha ido "engordando" sus objetivos hasta situarse en estos momentos en sexta posición con 33 puntos, doce más que los villaralbinos que son decimoprimeros. "Es un equipo que compite muy bien, que minimiza riesgos atrás y penaliza cualquier error". Así lo aseguró Oji quien sabe que para sacar el máximo botín y alejarse un poco más de los puestos peligrosos deben cuajar un encuentro serio en el que deben estar "90 minutos concentrados ante un rival muy férreo y consolidado, que mantiene el bloque del pasado año".

Con todo, la idea es seguir con la línea positiva en Los Barreros, donde el temporal no les ha dejado entrenar durante la semana. "Volvemos después de la buena imagen que dimos ante el Numancia B consiguiendo la victoria y también del buen papel que rubricamos en casa del líder, aunque regresamos de vacío. Estamos con la máxima ilusión de sumar +3 ante nuestro público y ampliar distancia con el descenso".