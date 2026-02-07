CB Zamora se estrella contra un Obradoiro muy superior

El Obradoiro cumplió todos los pronósticos y no dio opción a un CB Zamora que le sorprendió ganándole el primer cuarto pero luego se vino abajo ante la superioridad del equipo de Santiado de Compostela en todas las facetas (77-92).

Ya comenzó Obradoiro impresionando a la afición zamorana que no pudo sentarse hasta que pasaron más de dos minutos cuando su equipo anotó el 3-7 con un triple de Rogers. Pero la contienda se equilibró con el triple de Roberts que puso el 8-9. Comenzó muy pronto Saulo Hernández a realizar sus rotaciones y el objetivo de que el Obradoiro no se escapase de salida en el marcador pareció lograrse alcanzando los cinco primeros minutos con 12-11, con los zamoranos por delante en el marcado por primera vez.

Epi pidió tiempo muerto con 14-11 y antes de que el CBZ lanzase un tiro libre más (15-11) y los gallegos agotaron su siguiente posesión con el rival que defendía muy fuerte. Pese a las rotaciones, no terminaba de entrar en el partido el Obradoiro porque la gran defensa del CBZ no le dejaba. Y Thrastarson con su triple ponía el 19-14 ante la incredulidad de la nutrida afición santiaguesa que viajó ayer a Zamora pese a las nevadas en Sanabria. Peris puso el 21-16 pero finalmente, el primer cuarto se cerraba con 21-19.

Obradoiro abrió el siguiente parcial empatando y dos fallos de Roberts le permitieron irse a 21-25 y obligaron a Saulo Hernández a pedir su tiempo muerto para frenar la reacción jacobea que continuó porque eran ahora los zamoranos los que se veían superados por la defensa rival.

En un abrir y cerrar de ojos, Obradoiro se escapó a 21-29 con un CBZ que no fue capaz de anotar en los primeros tres minutos.

Tuvo que ser Jacob Round el que recortase distancias con un triple para mentener vivo al equipo zamorano con 24-33 pero Obradoiro firmaba un 2+1 que complicaba enormemente la subsistencia a los zamoranos. Saulo Hernández pidió un nuevo tiempo muerto con 24-38 para buscar soluciones que no llegaron de momento y la sangría continuó.

Peris abrió una ventana a la esperanza cdon un triple (29-43) que anularon inmediatamente los gallegos que aprovechaban las facilidades que les daba el trío arbitral con varias decisiones polémicas. No decaía el acierto del Obradoiro que superó por primera vez los 20 puntos de ventaja con 29-51 en el minuto 18. Roberts seguía asumiendo la responsabilidad en ataque pero no era capaz de superar a las torres santiaguesas que anulaban todos sus intentos de penetración en la zona y tampoco acertaba el norteamericano desde el perímetro. Y llegaba el descanso con un 32-52 que dejaba un escasísimo margen para la reacción zamorana.

La segunda parte comenzó con intercambio de canastas y cierta relajación defensiva por ambas partes. Continuaron las decisiones arbitrales polémicas, pero Obradoiro no bajaba el listón en ataque y se mantenía cómodamente cerca de los 20 puntos de ventaja.

Paukste parecía más suelto bajo los tableros, Roberts veía aro con facilidad y las protestas contra los árbitros no paraban desde la grada local. Pero el CBZ no era capaz de volver a entrar en el partido.

Un rayo de esperanza llegó con un triple de Jacob Round que puso el 53-67 y Epi pedía tiempo muerto pero el tercer cuarto se cerraba con esos 20 puntos abajo para los de Saulo Hernández y todo decidido para la recta final.

Noticias relacionadas

Ya solo quedaba recurrir a la capacidad anotadora de Roberts y el Ángel Nieto pareció renacer con el 62-76 que aprovechó Epi para volver a pedir tiempo muerto pero ya solo restaban siete minutos para el final del partido en los que Obradoiro volvió a apretar en defensa y el CB Zamora, pese a luchar hasta el final, ya no tuvo capacidad de reacción suficiente.