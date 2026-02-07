Fútbol Sala Femenino
El Caja Rural River Zamora recibe el domingo al Ence Marín Futsal en el Manuel Camba
Las blanquinegras tratarán de cortar la racha gallega de cuatro triunfos consecutivos
C. J. T.
El Caja Rural River Zamora disputará el domingo en el pabellón Manuel Camba un atractivo duelo liguero en Segunda División frente al ENCE Marín Futsal, un partido que las blanquinegras afrontan con la intención de cortar su larga racha de derrotas.
Las gallegas, un rival en alza
La contienda, que tendrá lugar a partir de las 12.30 horas, enfrenta a dos conjuntos con dinámicas diferentes en la clasificación, pues la formación gallega acude a Zamora tras haber ganado sus últimos cuatro encuentros ligueros.
A por el premio merecido ante Atlético Mercadal
Esa dinámica no intimida a las zamoranas, dispuestas a encontrar premio a la mejoría mostrada tras las navidades. Una recompensa que no pudo obtener ante Atlético Mercadal (1-2) y que le permitiría alejarse del último clasificado con el que iguala a puntos.
