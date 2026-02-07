El Caja Rural River Zamora recibe el domingo al Ence Marín Futsal en el Manuel Camba

El Caja Rural River Zamora disputará el domingo en el pabellón Manuel Camba un atractivo duelo liguero en Segunda División frente al ENCE Marín Futsal, un partido que las blanquinegras afrontan con la intención de cortar su larga racha de derrotas.

Las gallegas, un rival en alza

La contienda, que tendrá lugar a partir de las 12.30 horas, enfrenta a dos conjuntos con dinámicas diferentes en la clasificación, pues la formación gallega acude a Zamora tras haber ganado sus últimos cuatro encuentros ligueros.

Lara conduce el esférico en el partido del River Zamora frente al Estrela Futsal / Alba Prieto

A por el premio merecido ante Atlético Mercadal

Esa dinámica no intimida a las zamoranas, dispuestas a encontrar premio a la mejoría mostrada tras las navidades. Una recompensa que no pudo obtener ante Atlético Mercadal (1-2) y que le permitiría alejarse del último clasificado con el que iguala a puntos.