Fútbol Sala | Segunda División B
El Caja Rural River Zamora no falla en casa
El equipo arrolló por momentos a 5 Coruña (9-5)
A. O.
Zamora
El River Zamora logró este sábado una importantísima victoria ante el 5 Coruña FS. Los capitalino encajaron un tempranero gol, pero se rehicieron con fuerza, y prueba de ello es que alcanzaron el descanso con la victoria encarrilada (5-1). Lejos de conformarse, el equipo quiso más y apretó aprovechando cualquier error rival. El Coruña trató de despertar y mediado el segundo tiempo maquilló el resultado, pero el tsunami del River no dio tregua (9-5).
