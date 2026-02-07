El Caja Rural River Zamora no falla en casa

El River Zamora logró este sábado una importantísima victoria ante el 5 Coruña FS. Los capitalino encajaron un tempranero gol, pero se rehicieron con fuerza, y prueba de ello es que alcanzaron el descanso con la victoria encarrilada (5-1). Lejos de conformarse, el equipo quiso más y apretó aprovechando cualquier error rival. El Coruña trató de despertar y mediado el segundo tiempo maquilló el resultado, pero el tsunami del River no dio tregua (9-5).