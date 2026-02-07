Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Listado de pueblos y actuaciones financiadas por el Plan Municipal de Obras de 2027Trenes afectados por la huelga en ZamoraNivel de agua en los embalses de ZamoraGALERÍA | Imposición de medallas y varas a los nuevos miembros de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza
instagramlinkedin

Fútbol Sala | Segunda División B

El Caja Rural River Zamora no falla en casa

El equipo arrolló por momentos a 5 Coruña (9-5)

Un momento del encuentro del River Zamora, este sábado en el Camba. | J. L. F.

Un momento del encuentro del River Zamora, este sábado en el Camba. | J. L. F.

A. O.

Zamora

El River Zamora logró este sábado una importantísima victoria ante el 5 Coruña FS. Los capitalino encajaron un tempranero gol, pero se rehicieron con fuerza, y prueba de ello es que alcanzaron el descanso con la victoria encarrilada (5-1). Lejos de conformarse, el equipo quiso más y apretó aprovechando cualquier error rival. El Coruña trató de despertar y mediado el segundo tiempo maquilló el resultado, pero el tsunami del River no dio tregua (9-5).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents