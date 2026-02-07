Caja Rural CB Zamora - Mombus Obradoiro: Complicada vuelta al Ángel Nieto ante todo un "titán"

El Caja Rural CB Zamora regresa hoy al Ángel Nieto para, a partir de las 19.30 horas, enfrentarse a uno de los mejores equipos de toda Primera FEB: Mombus Obradoiro. Un conjunto hecho con el ascenso a la máxima categoría como objetivo que pondrá a los zamoranos ante su público.

De vuelta a casa tras un mes de ausencia

Un mes ha transcurrido desde la última vez que la escuadra de Saulo Hernández pisara la pista de su feudo y la afición está deseosa por volver a ver a su equipo.

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

Esa ilusión debe notarse en partido, pues los zamoranos tendrán delante uno de los peores oponentes posibles para recuperar sensaciones como local. Así lo indicaba el propio técnico azulón antes del choque al indicar que "a baloncesto puro y duro, Obradoiro tiene todas las de ganar".

En busca de armas para nivelar la batalla

"Hará falta esa magia que se da en el Ángel Nieto", indicaba Hernández, esperando ver "un partido de cinco jugadores contra todo un pabellón" buscando que los ánimos de la grada impulsen al Caja Rural CB Zamora a su mejor versión.

Esa puesta en escena que pasa por "ser serios a nivel defensivo", debe hasta ahora del plantel azulón, y mantener el buen tono ante la canasta rival que ya ha proporcionado ocho victorias.

Obligación, dar el máximo

Sin duda, al Caja Rural CB Zamora no le queda otra que dar su máximo esta tarde, pues Mombus Obradoiro es "uno de los equipos que mejor penalizan los errores rivales", como bien apuntó Saulo Hernández y como ejemplifica el 106-80 de la primera vuelta en favor de los gallegos.

"Tenemos que evitar que Obradoiro consiga canastas fáciles porque es un equipo que encuentra bien las ventajas y más rápido hace sangre", destacaba el entrenador zamorano como aspecto clave de la contienda, subrayando la necesidad por parte del Caja Rural CB Zamora de "hacer 40 minutos muy serios", completos, buscando hacer trabajar a los visitantes a la hora de sumar puntos a su casillero.

Un rival cargado de talento

Con ello en mente, teniendo como meta mejorar las prestaciones ofrecidas en el último duelo ante Palmer Basket, el Caja Rural CB Zamora intentará minimizar el impacto de las numerosas figuras de su contrincante, cuya plantilla es de muchos quilates.

Nombres propios del Mombus Obradoiro

Dos Anjos, pilar clave en el juego del segundo clasificado; Barcello, indiscutible MVP del equipo dirigido por Diego Epifanio; Westerman, cuyo dominio bajo aros impulsa a los gallegos son los hombres más destacados, pero no los únicos con capacidad para generar "un roto" a cualquier conjunto como evidencia la clasificación.

Un estilo incómodo para los zamoranos

De todos estos nombres es muy consciente del Caja Rural CB Zamora, así como de la velocidad y el potente juego interior en el que se ampara Mombus Obradoiro para intentar dominar cada contienda. Un estilo que, en los precedentes anteriores, siempre fue indigesto para el bloque de Saulo Hernández, que nunca estuvo cerca de la victoria ante el bloque gallego.

Con todo para trazar el punto de inflexión

Dispuesto a cambiar esa dinámica, a poner un punto de inflexión en la estadística de este cara a cara, el Caja Rural CB Zamora regresa al Ángel Nieto para intentar aprovechar el abrigo de su público para crecer.

Para cerrar cada rebote, evitar segundas jugadas y minimizar las pérdidas de balón que puedan hacer sentir cómodo a uno de los mejores equipos de la competición a la orilla del Duero en este partido para el que Saulo Hernández cuenta con todos sus hombres disponibles, a excepción de un Bine Prepelic que sigue recuperándose de la rotura fibrilar que sufrió durante el periodo navideño.