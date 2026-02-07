El Caja Rural Atlético Benavente sale duramente golpeado de Vigo

El Caja Rural Atlético Benavente regresó de Vigo con una contundente derrota por 7-3 ante el IES Coruxo. Un resultado que puede ser algo engañoso por el abultado marcador final, ya que durante la primera parte el duelo fue muy igualado y los blanquiazules compitieron con orden y personalidad. En cambio, en la segunda parte, el juego del equipo no funcionó y fueron duramente castigados en los momentos clave del partido. Con esta derrota, el Atlético Benavente pierde una buena oportunidad para meterse en los puestos de play-off de ascenso, aunque se mantiene muy cerca.

El choque arrancó con un Atlético Benavente bien plantado sobre la pista de As Travesas, mostrando una defensa intensa y una circulación de balón paciente que le permitió neutralizar el empuje inicial del conjunto local. Fruto de esa buena puesta en escena llegó el primer gol del encuentro, cuando en el minuto 8 Christian culminó una acción ofensiva para adelantar a los visitantes y confirmar las buenas sensaciones del inicio.

Durante ese tramo inicial, el Benavente supo manejar los tempos del partido y mantener a raya a un Coruxo que buscaba un juego veloz y vertical. No obstante, los locales consiguieron el empate con un gol de Pedro en el minuto 12 que cambió el ritmo del encuentro. A partir de ese momento, el conjunto gallego fue creciendo en confianza, mientras que los zamoranos empezaron a sufrir más en las transiciones defensivas.

El choque se rompió

El partido se rompió justo tras el descanso. En apenas un minuto, Rolland y Lorenzo golearon de manera consecutiva para situar el 3-1 en el marcador. Un golpe anímico del que el Atlético Benavente ya no logró recuperarse hasta el final del partido. El equipo intentó reaccionar, pero la mayor intensidad del Coruxo y su eficacia de cara a portería comenzaron a marcar diferencias.

El partido se fue decantando progresivamente hacia los locales. El Benavente buscó alternativas, pero cada pérdida era castigada con rapidez por un Coruxo muy acertado en ataque. Los goles de Martin, Enrique, Pedro y Lorenzo ampliaron una ventaja que resultó excesiva para lo visto sobre la pista. Además, la expulsión de Montes en el minuto 30 complicó todavía más el panorama, obligando al conjunto zamorano a resistir en inferioridad numérica ante el chaparrón de goles locales.

Pese a las dificultades, el Atlético Benavente no dejó de intentarlo. En los minutos finales, con el 7-1 en el marcador y el partido ya decidido, Corral y Sergio lograron ver puerta y reducir diferencias, maquillando el resultado final y mostrando el orgullo del equipo.

Una derrota con un resultado muy duro para el Caja Rural Atlético Benavente, que deberá centrarse ahora en corregir errores y reforzar la solidez defensiva para afrontar las próximas jornadas y pasar página de este partido lo antes posible.