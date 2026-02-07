Fútbol Sala
El benaventano David Novoa conquista la Eurocopa de fútbol sala con España
La Roja se impuso en la final a Portugal (3-5)
Agencias
La selección española masculina de fútbol sala, con el benaventano David Novoa en sus filas, derrotó (3-5) a la de Portugal este sábado en la final del Campeonato de Europa, en el Arena Stozice de Ljubljana, para recuperar el trono a costa de la defensora del título y sumar su octava corona continental.
El jiennense Antonio Pérez, con tres goles y una asistencia, fue la estrella del partido, y los otros dos goles fueron anotado por José Raya y Adolfo.
España se sacó la espina de las últimas Eurocopas, también de la pérdida de prestigio en los Mundiales, e hizo relucir el palmarés más laureado del Viejo Continente como campeona de nuevo diez años después. Antonio, autor de tres goles, fue artífice de la venganza ante los lusos, verdugos de España en 2022 y la final de 2018
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
