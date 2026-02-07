Atlético Benavente y River Zamora, a la caza de tres puntos ante rivales difíciles

Doble duelo zamorano-gallego este fin de semana en Segunda DIvisión B, con Altético Benavente y River Zamora a la caza de tres nuevos puntos para sus casilleros.

El Atlético Benavente visita As Travesas

El Caja Rural Atlético Benavente, club formativo de David Novoa, afronta esta tarde un nuevo compromiso dentro de la Segunda División B con el objetivo de sumar tres puntos a su casillero.

Una meta que los blanquiazules, tras empatar ante Tierno Galván en La Rosaleda, intentarán alcanzar en casa de IES Coruxo, undécimo clasificado, que acumula tres derrotas consecutivas en las últimas jornadas.

River Zamora, a por una nueva victoria

Por su parte, el Caja Rural River Zamora regresa hoy al Manuel Camba para, a partir de las 18.30 horas, medir fuerzas con 5 Coruña FS .

El River Zamora celebra uno de sus goles ante el Laviana. / Alba Prieto

Los zamoranos, que rompieron su negativa racha de resultados la pasada semana en casa de Vilalba FS (5-7), intentarán sacar provecho de la dinámica en la que se encuentra inmerso el conjunto coruñés, que saldó con derrota sus dos últimos partidos.

Una herida que quiere agrandar para, a su vez, tomar revancha del 3-1 de la primera vuelta.