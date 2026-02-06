Vizcaíno, director deportivo del Zamora CF tras el cierre de mercado de fichajes: "Con estas armas, vamos a por el play-off"

Días después del cierre del mercado de fichajes que se cerró a las doce de la noche del lunes 2 de febrero, David Vizcaíno hacía un análisis final sobre cómo había transcurrido este periodo que para el Zamora CF se resume en tres operaciones completas (Rufo Lucero por Alex Marcelo, Javier Eslava por Mario Losada y Alejandro Monerris por Abde Damar), aunque sin poder incorporar un nuevo central a la plantilla, que era uno de los objetivos que se marcaron y que les mantuvo pendientes hasta el último día. "Dentro de lo que había en el mercado no había nada que viéramos que podía mejorar ya lo que teníamos. Entonces, gastar por gastar, tampoco lo íbamos a hacer. Y si había alguna posibilidad que pudiera igualar lo que teníamos, hablábamos de precios totalmente fuera del mercado, porque había poco, por eso mismo. Así que no hemos tenido que necesitar ninguna ficha. Si se hubiera dado el caso, nos hubiéramos planteado alguna situación, a ver si le podíamos dar salida a algún futbolista, pero no ha llegado lo que queríamos", indicó el director deportivo.

Así las cosas, también se renuncia a la opción de incorporar algún agente libre por lo que "con estas armas vamos a intentar entrar en el play-off". Sobre esta posibilidad de incorporar un jugador en paro, siempre abierta aunque en caso de no ser sub-23 obligaría a una salida, comentó el profesional almeriense que "no creemos que surja ya nada de lo que sabemos que hay en el mercado. Conocemos los jugadores que se han quedado en el último momento libres y no hay ningún futbolista que nos interese. Con esto tenemos que luchar para intentar estar en esa fase de ascenso, que es lo que queremos todos y que es el objetivo real que se marcó desde el principio".

Cambios realizados

El responsable rojiblanco habló también de los cambios realizados durante las últimas semanas y comentó que el conjunto de la plantilla ha mejorado "en el aspecto de las necesidades que nos pedían el cuerpo técnico, que era tener un centrocampista con manejo de balón, como es Marcelo, que pueda darte esa pausa en los momentos que la necesita, o ese pase rompiendo líneas. Después tenemos a Abde Damar, que era un jugador que ya conocíamos nosotros, y que Óscar Cano también conocía porque lo había tenido en Sabadell, y que nos puede dar ese desborde en última línea, nos podía dar esa verticalidad, y como demostró en la última jornada, nos podía dar ese gol. Y Losada, que ha participado ya en dos partidos, que es un delantero que hemos visto que se queda el balón, que, pese a no ser un jugador muy alto, tiene un buen juego aéreo y que dentro del área tiene colmillos. Entonces, sumas tres jugadores que van con el perfil del sistema que utilizamos, y que ya están sumando", concluyó el responsable del área.