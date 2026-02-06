El VAR corrigió un 9% de las decisiones arbitrales en Primera RFEF, categoría en la que juega el Zamora CF

El "Football Video Support" (FVS) se ha solicitado 713 veces desde su utilización esta temporada, con un promedio por partido de 1,7 en la Primera RFEF, en la que milita el Zamora CF, y de 1,35 en Liga F, las dos competiciones en las que se emplea en España, el único país al que la FIFA ha autorizado su uso de forma experimental junto a Italia.

Dos solicitudes por partido

El sistema, que otorga a los equipos dos solicitudes de revisión por partido (si la decisión se corrige el club recupera la petición), ha hecho que se cambie la decisión arbitral un 9% en Primera RFEF, según los datos expuestos en el seminario sobre FVS en la Ciudad del Fútbol, inaugurado por el presidente Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto.

El excolegiado Eduardo Prieto, director del proyecto, lo definió como "ambicioso" y dirigido a "democratizar la tecnología", que es uno de los aspectos en que incidió que se debe mejorar y trabajar con el operador, para disponer de todas las imágenes que necesita el árbitro para poder revisar la acción. Entre las novedades tecnológicas introducidas recientemente figuran los nuevos intercomunicadores que llevan todos los árbitros y asistentes, para estar en permanente comunicación con el operador y que las revisiones sean más rápidas y la disposición a pie de campo en la mayoría de los estadios de una tablet, con conexión autónoma a internet, por si falla la peana para las revisiones.

Cuatro o seis cámaras

El FVS trabaja con un mínimo de cuatro o seis cámaras, una con planos amplios, otra de cortos y otras de fuera de juego, a las que se pueden añadir dos de fondo. También establece que el CTA traslade información sobre su uso a la FIFA, hasta ahora de 400 partidos de Primera RFEF, y según Prieto Iglesias la IFAB probablemente optará por que haya un año más de pruebas para que se mejore el protocolo, con disposición para que incluya demandas de los clubes.

Entre ellas, según los participantes en el seminario, la posibilidad de que los clubes no pierdan un "challenge" de revisión cuando el árbitro no dispone de la imagen exacta para verla de nuevo; que se estipule un tiempo concreto para que los entrenadores pidan las revisiones o el uso de rótulos para conocer exactamente qué se revisa. Los cuatro casos de revisión son los goles marcados/anulados y el gol/no gol; los penaltis, que son la mayoría de las revisiones, aunque solo se chequean los que acaban en gol o en los que haya entrado y salido el balón -en la tanda de penaltis se chequean todos-; las tarjetas rojas y los errores de identidad. El CTA abogó por "no pervertir el espíritu" del FVS en estos supuestos y apostó por "trabajar para que el arbitraje se semeje más a lo perfecto". "El fútbol no es perfecto, pero el FVS lo hace más justo".