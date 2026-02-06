Pablo Clavería deja de ser jugador del Zamora CF

Pablo Clavería ha dejado de ser jugador del Zamora CF. Así lo confirmaba el club rojiblanco en redes sociales esta misma tarde en una noticia esperada, pero no por ello sorprendente.

Una baja con el mercado "cerrado"

La entidad zamorana parecía haber dado por cerrado el mercado de fichajes invernal, como así declaró David Vizcaíno tanto la pasada semana como esta misma mañana. Sin embargo, entre bambalinas, el club seguía moviendo fichas en busca de un último refuerzo. Una llegada que requería de una salida, la de Pablo Clavería.

Clavería, durante un entrenamiento del Zamora CF / ZCF

De "pilar" del grupo a no participar

El mediocentro madrileño de 29 años de edad, partía al inicio de temporada como uno de los hombres fuertes de la plantilla rojiblanca. No en vano, Clavería había sido fundamental para Juan Sabas e iniciaba el curso dentro del grupo de capitanes rojiblancos. Sin embargo, el paso de las jornadas y la llegada de Óscar Cano, le dejaron sin protagonismo.

Con la marcha de Sabas y la llegada del técnico granadino, Clavería apenas gozó de tiempo sobre el campo, siendo su registro hasta ahora de únicamente 13 partidos disputados y un total de 480 minutos de juego. De hecho, el centrocampista no vestía la rojiblanca en partido desde el pasado 12 de diciembre ante el Cacereño.

Hueco para el central

La salida de Clavería, que por su baja participación era esperable, se produce una vez cerrado el mercado invernal y tras las declaraciones ofrecidas por el director deportivo David Vizcaíno, quien dio por cerrado el mercado de fichajes. Toda una sorpresa que, seguramente, llegue acompañada de una incorporación, el fichaje de un central que la entidad. Un movimiento en el que se lleva trabajando desde diciembre.