Fútbol / Primera RFEF

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Este grupo se merece estar en play-off"

El técnico rojiblanco asegura que, aunque anecdótico a estas alturas de Liga, es un privilegio ubicarse entre los mejores

Óscar Cano, en sala de prensa, este viernes. | P. F.

Paz Fernández

Zamora

Orgulloso de los suyos porque "se merecen estar ahí". Óscar Cano aseguró este viernes en rueda de prensa que el hecho de estar en puestos de play-off, aunque es anecdótico a estas alturas de Liga cuando queda tanto por delante, es una situación que "debemos valorar y más en una categoría tan dura como en la Primera RFEF". Así se expresó el entrenador del Zamora CF quien auguró que quedan semanas por delante en las que "entraremos y saldremos de play-off, estaremos un punto por encima o dos por debajo… pero sí siento que este grupo se merece estar ahí". En este sentido recordó que lleva alrededor de tres meses en el banquillo rojiblanco, un tiempo que le ha permitido cerciorarse de cómo es esta plantilla y si algo tiene claro es que "la clasificación ahora mismo es justa con los méritos que hacen los futbolistas". Aunque la semana de trabajo ha sido la habitual, aunque pendientes del temporal que sí ha podido marcar los entrenamientos dado el estado del terreno de juego, Cano también admitió que "el ánimo es bueno y hay una sensación extra de felicidad, y un plus de motivación y de responsabilidad" por estar en una plaza de fase de ascenso que es el gran objetivo a final del campeonato.

En su intervención ante los medios, también habló del mercado de fichajes que para el Zamora se clausura con tres operaciones y cree que no hay ningún futbolista al que haya ahora que recuperar anímicamente ni nada similar. "Aquí están todos en la causa. Sí ha habido interés por algún jugador, pero todo se ha ido diluyendo. La gente valora lo bien que se está aquí porque en Zamora hay paz. El día a día espectacular y el vestuario, increíble".

Ante el Mérida

Respecto al encuentro del domingo ante el Mérida, Cano solo tuvo buenas palabras para el rival y para el proyecto que está llevando a cabo. El granadino habló de una "gran plantilla" que les plantará cara y ante la que deben responder con sus mejores armas.

