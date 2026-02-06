Loren Burón, jugador del Zamora CF: "Vamos mejorando aspectos para ser mejor equipo"

"Ha sido una semana más, preparando el encuentro del domingo, aunque siempre es bonito verte ahí". Loren Burón, jugador del Zamora CF, admitió que estar en puestos de play-off es algo por lo que luchaban "desde el principio de temporada y, una vez que hemos llegado ahí, espero que nos salgamos". Esa es la realidad que atraviesa una plantilla zamorana que sigue trabajando para "mejorar de cara al partido" y también para una recta final de campeonato regular que será clave. "Quedan algunas cositas por mejorar para hacer más daño, quizás, en los minutos finales, cuando vamos ganando. Pero para eso están los entrenamientos y espero que poco a poco vayamos mejorando esos aspectos para ser mejor equipo", indicó el rojiblanco quien indicó que, a título personal, está siempre a disposición del entrenador. "Los futbolistas tienen que intentar adaptarse a lo que pide el entrenador en cada momento y a mí me está tocando jugar en posiciones en las que, quizá, no he jugado mucho durante mi carrera deportiva, pero siempre estoy dispuesto a aprender y a adaptarme para intentar sumar al equipo en lo que el míster pide y estoy contento".

En su alocución también se refirió al cierre del mercado de invierno durante el que admitió "siempre hay un poco de nerviosismo y se van compañeros con los que has compartido unos momentos bonitos y duele, pero el fútbol es así, unos van, otros vienen. Somos los que somos y hasta el final estaremos todos juntos para conseguir el objetivo".

Por último, y respecto al Mérida, con el que se verán las caras el domingo (18.15 horas), apuntó que es un conjunto que trata también el balón, que hace una transición peligrosa, pero creo que centrándonos en nosotros podemos realizar un buen partido allí y llevarnos los tres puntos.