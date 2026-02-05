El Mérida se refuerza antes de recibir al Zamora el domingo

El Mérida, próximo rival del Zamora CF, ya prepara con tres flamantes fichajes el partido que este domingo le enfrentará al Zamora CF, en un duelo de aspirantes al play off que se presenta muy igualado ya que el equipo extremeño posee tan sólo dos puntos menos que el zamorano y una derrota podría alejarle bastante de esos cinco primeros puestos de privilegio.

Pocos podrían esperar que a estas alturas de temporada el Mérida ocupe la octava posición y se encuentre a tiro del play off, cuando el inicio de temporada no fue nada positivo con cinco derrotas en las siete primeras jornadas. Aunque esta racha negativa se borró con ocho partidos sin perder. Pero el conjunto romano vive una temporada muy irregular como lo demuestra que encadenase a continuación tres derrotas consecutivas, antes de encadenar dos empates y una victoria en las últimas jornadas.

La reacción en este periodo invernal de fichajes se concretó en dos bajas, las del delantero Álvaro García que ya está en el Castellón; y la del centrocampista Juan Artola que ha recalado en Unionistas. Y estas dos bajas fueron compensadas con tres fichajes: la del medio portugués Geo Almeida, el delantero islandés Sigurdur Bjartur Hallsson y el goleador francés Sofiane El Ftouhi.

Almeida llegó cedido del Farense portugués, y es un centro campista que puede alternar las posiciones de 6 y 8 y ya debutó en la victoria contra el Avilés (1-2) como también lo hizo Hallsson que se ha comprometido con el club extremeño hasta 2028. Geo Almeida, de 21 años, aseguró ayer que "el del Mérida es un proyecto muy interesante para mi" y desveló que el míster le ha pedido "hacerse fuerte con los centrales, darles buenas coberturas, trabajar en la presión, ser agresivo, y ofensivamente, subir para intentar construir el ataque". Geo reconoce que el fútbol español es distinto al que conoce en Portugal porque "todos los jugadores tienen mucha calidad aquí y también me sorprendió la capacidad física".

El islandés Igurdur Hallsson dijo en el acto de presentación celebrado ayer que "estoy aquí para ayudar al Club e intentar meter goles", el atacante nórdico reconoce que le gusta España porque "la comida es muy buena, la gente es muy amable y me han recibido muy bien". "No conocía mucho de esta categoría pero ya he visto varios partidos y me gusta del fútbol español la posesión del balón, con pases cortos", explicó el islandés al tiempo que agradeció el trato recibido de sus compañeros, "que me han tratado muy bien en esta primera semana, mejor de lo que podría esperarme. Además de momento no hace calor, lo que para mi es perfecto". Respecto a su debut en Avilés, reconoció que "el césped no estaba muy bien, pero era el mismo para los dos equipos. Fue un partido de mucha lucha, muy físico y a mi me gusta jugar así, pero lo más importante fue ganar los tres puntos".

Por último, Sofiane El Ftouhi, que ya jugó en Ibiza y Ceuta, en un español académico declaró que "tengo muchas ganas de debutar en el campo del Mérida que ya conozco de haber jugado aquí y admiro a esta gran afición que apoya siempre al equipo". Respecto al partido contra el Zamora dijo: "Quiero una victoria y debutar con el equipo". "El proyecto del Mérida me hace mucha ilusión y la conversación con el director deportivo Tiago Lenho me ha decidido para venir aquí y espero crecer con el equipo. El atacante francés se ha comprometido por año y medio con el club romano.

Noticias relacionadas

El director deportivo del Mérida, Tiago Lenho, explicó que el Mérida "no jugará solo con jugadores jóvenes. Buscaremos un equilibrio que nos permita crecer como club y también deportivamente". A modo de balance, el técnico portugués reconoce que al equipo le "ha costado el inicio de la Liga, pero lo entendemos como algo natural en un proceso de crecimiento de una plantilla totalmente nueva, como lo es también el entrenador e incluso la propiedad. Pero el equipo ha ido creciendo y ha tenido una racha buena que le ha permitido acercarse a los puestos de cabeza de la tabla en las últimas jornadas". n