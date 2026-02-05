Eva Carregosa, jugadora del Recoletas Zamora: "Tenemos que ajustar detalles y recuperar la energía"

Eva Carrergosa, jugadora del Recoletas Zamora, señaló este jueves en rueda de prensa que tanto ella como el resto de sus compañeras han trabajado duro esta semana para "ajustar detalles y recuperar la energía" perdida en los últimos partidos en busca de un triunfo este fin de semana en pista del Adareva Tenerife.

Semana de entrenamientos y preparación del partido

La jugadora del Recoletas Zamora, Eva Carregosa, explicó que la semana de trabajo ha sido más tranquila que otras anteriores para poder gestionar el estado físico de la plantilla, que acumula bastante cansancio pro cupla de las lesiones acumuladas.

Eva Carregosa. / José Luis Fernández

La portuguesa señaló que ahora afrontan la segunda parte de la preparación, centrada en el scouting y en ajustar los últimos detalles del juego naranja para llegar en las mejores condiciones al duelo frente a Adareva Tenerife. Un rival tan duro como los dos últimos, pero frente al que confía Recoletas Zamora de buena imagen.

Estado físico y sensaciones personales

Carregosa reconoció que esta fase de la temporada está siendo “más cansada”, con el equipo algo falto de energía y más agotado de lo habitual. Aun así, destacó que es algo normal en este tramo competitivo, el inicio de la segunda vuelta de calendario, y que están "trabajando en el gimnasio con ejercicios más específicos" para recuperar sensaciones.

La base insistió en que una temporada tiene “fases buenas y malas” y que la clave es seguir trabajando para volver a su mejor nivel. Un esfuerzo que tanto por su parte como por el del resto de sus compañeras no va a faltar.

Gestión emocional tras las últimas derrotas

La jugadora lusa admitió que, tras dos derrotas abultadas, la confianza no está tan alta como al inicio de la liga. Carregosa explicó que el equipo "ha estado bajo de forma y sin energía”, algo que se ha notado "especialmente en los terceros cuartos", donde han llegado a perder por diez puntos sin estar jugando bien.

Según la base, "pequeños errores y desconexiones" han sacado al equipo de los partidos en momentos clave. Y esas "lagunas" en el juego hay equipos que las aprovechan muy bien.

Diferencias entre rivales y castigo a los errores

Carregosa subrayó que los fallos se pagan más caro ante equipos de la parte alta como Celta o Ardoi, que castigan cada error y dificultan la remontada. Recordó el precedente del partido en Zamora, donde el equipo llegó a ir perdiendo "por casi 20 puntos en el tercer cuarto" y, aunque lograron reaccionar, ya era “demasiado tarde”.

Por ello, el equipo se centra en corregir esas lagunas para competir mejor en Tenerife. Un escenario donde esperan volver a mostrar la intensidad naranja característica.

Ajustes tácticos para evitar desconexiones

La base del Recoletas Zamora insistió en que el equipo echó la vista atrás, comparando lo ocurrido en el encuentro de la primera vuelta con el momento actual del equipo, y que están trabajando para no repetir los mismos errores.

"El objetivo es mantener la concentración durante los 40 minutos y evitar las desconexiones" que les han penalizado en los últimos partidos, con la intención de que el duelo en Tenerife tenga un desenlace diferente.

Evolución como directora de juego

Por otra parte, sobre su papel como organizadora, Carregosa afirmó que la conexión con sus compañeras ha mejorado con el paso de la temporada. Aunque reconoció que "en las últimas semanas el ataque no fluye tan bien como en noviembre y diciembre", considera que estos momentos difíciles también "sirven para crecer, conocerse mejor y encontrar nuevas formas de generar ventajas" en el juego colectivo. Un progreso necesario para el futuro.