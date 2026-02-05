Eugenio Cabezas, jugador del Balonmano Caja Rural Zamora: "ULE Ademar es un equipo con calidad"

El Balonmano Caja Rural Zamora afronta su segundo partido consecutivo lejos del Ángel Nieto cargado de energía tras haber tumbado a Grupo Covadonga, pero consciente de que esa sufrida victoria es un indicio que invita a no confiarse en exceso. Por ello, el líder acude con pies de plomo a casa del ULE Ademar de León, un rival "que debería estar más arriba en la clasificación", según señaló Eugenio Cabezas.

Una última victoria sufrida

El extremo zamorano no dudó en afirmar que la última victoria en Asturias llegó "en un partido muy sufrido" y que lo mejor que dejó dicho duelo fue "que, cuando todo pintaba mal, el grupo fue capaz de sacar el choque adelante. Para él, esa capacidad de resistencia es el principal valor que debe acompañar al equipo en esta nueva jornada.

Eugenio, en un lanzamiento a puerta / BM Zamora

Sin confianzas ante el filial leonés

De hecho, esa lección parece muy presente en el día a día esta semana dentro del vestuario pistacho. Así lo indicó el propio Eugenio, afirmando que "pese a tener un colchón de puntos, no hay exceso de confianza alguna, ya que cualquier equipo puede dar la sorpresa" ante el líder y ULE Ademar es "un conjunto que todos creemos que no está en el puesto que debería de la clasificación". "Tiene jugadores de mucha calidad", subrayó Eugenio.

Con motivación alta y ganas

El BM Caja Rural Zamora acude, por tanto, predispuesto a firmar un buen partido, un encuentro completo. Un objetivo que le está costando lograr en las últimas jornadas, aunque "la motivación sigue intacta", pues a todos los pistacho "les gusta jugar este tipo de partidos" y les motiva "continuar con la racha" de victorias.

El objetivo, competir desde el inicio y durante los 40 minutos

"Es cierto que, quizá, no hemos iniciado bien los últimos partidos", admitió el extremo, comentando que "todo pasa por un buen calentamiento y estar centrados". "Si salimos intentos y con ganas, pocos problemas deberían surgir", aseguró, afirmando que la escuadra de Mojón se afanará por lograrlo en León. Una ciudad en la que, además, querrá corresponder al apoyo de su hinchada: "en casa estamos más cómodos, pero jugar fuera es un incentivo. Y más con nuestra afición, que siendo un desplazamiento cercano, muchos acudirán a animarnos".