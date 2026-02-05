Natación
El CD Natación San José Obrero está de enhorabuena: Víctor Fresno Salgado y Jaime Carro Martín estarán en los Campeonatos de España
Ambos acudirán con Castilla y León y participarán en varias pruebas
P. F.
El Club Deportivo Natación San José Obrero está de enhorabuena gracias a dos de sus integrantes: Víctor Fresno Salgado y Jaime Carro Martín.
Víctor participará en el XII Campeonato de España de Natación por Federaciones Autonómicas-Categoría Edad Escolar-CSD que se celebrará en Málaga del 27 de febrero al 1 de marzo 2026, y Jaime tomará parte en el Nacional por regiones en Junior e Infantil, que será en Pontevedra del 13 al 15 de febrero de 2026.
Ambos nadadores participarán en 7 pruebas, cuatro individuales y los 3 relevos que conforman el campeonato, presencia que constata el gran peso que tienen estos dos nadadores en sus selecciones.
