El CD Natación San José Obrero está de enhorabuena: Víctor Fresno Salgado y Jaime Carro Martín estarán en los Campeonatos de España

El Club Deportivo Natación San José Obrero está de enhorabuena gracias a dos de sus integrantes: Víctor Fresno Salgado y Jaime Carro Martín.

Víctor participará en el XII Campeonato de España de Natación por Federaciones Autonómicas-Categoría Edad Escolar-CSD que se celebrará en Málaga del 27 de febrero al 1 de marzo 2026, y Jaime tomará parte en el Nacional por regiones en Junior e Infantil, que será en Pontevedra del 13 al 15 de febrero de 2026.

Víctor Fresno Salgado y Jaime Carro Martín, con más compañeros del San José Obrero / Cedida

Ambos nadadores participarán en 7 pruebas, cuatro individuales y los 3 relevos que conforman el campeonato, presencia que constata el gran peso que tienen estos dos nadadores en sus selecciones.