La cantera del Club Deportivo Natación Zamora exhibe músculo en Los Almendros

El Club Deportivo Natación Zamora demostró su buen estado de forma en la piscina Climatizada Los Almendros de Zamora, dejando claro que hay una buena cantera. Los nadadores más jóvenes del club participaron en la segunda jornada de la Liga Territorial Prebenjamín, compartiendo protagonismo con sus compañeros de la categoría benjamín, quienes afrontaron la cuarta jornada de la Liga Nacional Benjamín.

La jornada técnica dejó ver la evolución de los nadadores en pruebas de alta exigencia, como los 100m mariposa en categoría benjamín y las pruebas de velocidad de espalda para los prebenjamines.

Resultados Categoría Benjamín

En la 4ª Jornada de la Liga Nacional, los nadadores de 11 años midieron sus fuerzas en la disciplina de mariposa, obteniendo los siguientes tiempos:

Mía Refoyo Martín (100m Mariposa, 11 años): 1ª Posición – 1:36.58

Adriana Eleno Prieto (100m Mariposa, 11 años): 3ª Posición – 1:54.05

Ruth Gómez De Paula (100m Mariposa, 11 años): 9ª Posición – 2:11.80

Manuel García Gato (100m Mariposa, 11 años): Descalificado (DSQ)

Resultados Categoría Prebenjamín

Los más pequeños del club destacaron por su progresión en las distancias de 25m y 50m espalda, logrando posiciones muy destacadas en la tabla clasificatoria:

Jimena González Sánchez (25m Espalda, 7 años): 2ª Posición – 33.15

Ander García Alonso (25m Espalda, 7 años): 2ª Posición – 34.98

Mark López García (25m Espalda, 7 años): 3ª Posición – 45.99

Emma Silva Eleno (50m Espalda, 8 años): 3ª Posición – 1:14.03

Vicente González Pérez (50m Espalda, 8 años): 5ª Posición – 1:09.28

Sergio Eleno Prieto (50m Espalda, 8 años): 6ª Posición – 1:12.44

Samuel Eleno Prieto (50m Espalda, 8 años): 10ª Posición – 1:15.85

Lucía Bobo Diez (50m Espalda, 9 años): 2ª Posición – 55.17

Alba Rodríguez Jurado (50m Espalda, 9 años): 5ª Posición – 1:06.47

Éxito en la prueba de relevos

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada fue la participación del equipo prebenjamín en el relevo conjunto formado por Sergio Eleno Prieto, Alba Rodríguez Jurado, Samuel Eleno Prieto, Lucía Bobo Diez, donde el C.D.N. Zamora alcanzó la segunda posición con un tiempo de 3:55.08, reforzando el espíritu de equipo que caracteriza al club.