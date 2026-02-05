Así le fue a la cantera del Balonmano Zamora el fin de semana: Los infantiles siguen en racha; cara y cruz en cadetes

Fin de semana muy exigente para la cantera del Balonmano Zamora, cuyos resultados fueron una mezcla de victorias y derrotas que dejan sensación positiva para el club pistacho. Tanto por los éxitos, como en categoría infantil donde el equipo de Félix Mojón sigue en racha, como por los marcadores adversos que no dieron premio al buen hacer de otros equipos del club.

El 12 Frailes"A" infantil alarga su buena racha

El 12 Frailes BM Zamora «A» alargó su racha de victorias en Burgos con un triunfo por 26-33 ante Prevennova BM Burgos «A» que reafirma a la escuadra pistacho como el gran rival del líder, Ademar de León «A». Tras la histórica victoria sobre los leoneses en su casa (25-26), el plantel de Félix Mojón afrontaba un duro desplazamiento que saldó sin demasiados apuros, marcando el paso desde el inicio de partido con ataques verticales y efectividad en el uno para uno.

Alfaraz Motor BM Zamora «C» no puede optar al triunfo

Por su parte, en la misma pista, el Alfaraz Motor Bm Zamora «C» firmó una digna derrota ante el Metalbur BM Burgos «B» en un encuentro que arrancó bien para los intereses pistacho gracias a su defensa abierta, dominando el duelo al descanso por un gol, pero que acabó 33-23 fruto de los numerosos errores visitantes en el segundo acto

Victoria para Bellido Decoración y derrota para Inmoarza BM Zamora

Los equipos infantiles femeninos del BM Zamora dejaron una buena impresión en Burgos, si bien los resultados fueron bastante diferentes para las dos escuadras pistacho. Por una parte, Bellido Decoración BM Zamora «A» se impuso por un claro 35-43 en un partido que tuvo dos caras muy distintas para las zamoranas, con una primera parte plagada de dificultades y una segunda muy positiva gracias a la defensa con avanzado; mientras que, Inmoarza BM Zamora «B» cayó por un ajustado 21-25 en un partido muy bueno de las visitantes, con una gran actitud y juego de las «Guerreras» cuyo marcador se decantó por detalles.

Bellido Decoración - BM Zamora / BM Zamora

Cara y cruz para Motorglass BM Zamora "B" y Galán&Pastor BM Zamora "A"

Cara y cruz para los cadetes pistacho en su último desplazamiento a Burgos, con Motorglass BM Zamora B saldando su encuentro con victoria y el Galán&Pastor BM Zamora A regresando a casa sin los dos puntos.

El Galán&Pastor BM Zamora A tenía por delante un partido muy complicado ante uno de los equipos más difíciles de la competición, pero no por ello dejó de plantear batalla en Burgos. Los de Felipe Barrientos llegaron a incomodar al cuadro "cidiano" y se plantaron al descanso con opciones reales de ganar el encuentro (18-16). Sin embargo, la resistencia "viriata" cayó en el segundo acto fruto de una desconexión que se reflejó en el 42-36 final.

La derrota del equipo A encontró su contrapunto en el triunfo de Motorglass BM Zamora B, capaz de ganar por 32-49 un encuentro igualmente difícil.

El conjunto dirigido por David Gallego fue capaz de dejar muchos minutos de calidad en pista, pese a empezar con una defensa muy laxa que careció de mordiente para robar balones. Un mal desempeño que se compensó en ataque, otorgando una ventaja de siete goles a los pistacho al paso por vestuarios. Una renta que unida a la mejora de la segunda mitad dio como resultado un triunfo cómodo.

Un punto para las cadetes

Las escuadras cadetes femeninas del Balonmano Zamora cerraron con un punto una jornada sumamente difícil de la temporada.

El botín del fin de semana lo logró el BM Zamora cadete femenino «A» al conseguir firmar tablas en Burgos, escenario de uno de los duelos claves de la zona alta de la tabla que las zamoranas dominaron al descanso (14-18) y que tuvieron opción de ganar con un último tiro al palo.

Plantilla del Bahía Príncipe BM Zamora Cadete «A». / BM Zamora

El desenlace de ese partido fue muy diferente al choque del Ángel Óptico ante el potente Aula Valladolid, que sufrió de lo lindo ante las pistacho en un partido que llegó equilibrado a su recta final y que se resolvió por detalles en favor de las visitantes (33-35).

IES Universidad laboral ofrece "brotes verdes" en Burgos

El IES Universidad Laboral saldó con derrota su duelo frente al potente Aislamientos Burgaleses al caer por 35-22 en un partido marcado por las sensibles bajas por enfermedad con las que la escuadra pistacho acudió al choque.

El partido arrancó con los zamoranos firmando una floja primera mitad, sin fluidez en ataque ni una defensa expeditiva que situó el tanteo en 21-9, pero en el que se apreciaron «brotes verdes» de cara al futuro en un segundo acto con buenos números en portería y un ataque mucho más efectivo.

Moralejo Selección planta cara a BM Burgos de la mano de un gran Dela

El Moralejo Selección estuvo cerca de tumbar a un enrachado BM Burgos en un partido que acabó 27-20 fruto del desgaste pistacho tras una primera mitad brillante en El Plantío.

Los zamoranos, liderados por un Dela que destacó como director de orquesta y pieza clave del entramado defensivo, firmaron un gran inicio sorprendiendo a su rival y alcanzando el descanso por delante en el luminoso (10-13). Sin embargo, el esfuerzo pasó factura en un segundo acto en el que la amplia rotación burgalesa impuso un ritmo imposible de seguir para los visitantes.