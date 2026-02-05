Benavente se vuelca con David Novoa y la selección española de fútbol sala: la final se ve en La Rosaleda

Benavente se vuelca con la selección de fútbol sala nacional y, sobre todo, con uno de sus integrantes: David Novoa.

Así, el Ayuntamiento ha decidido abrir las puertas del pabellón de La Rosaleda donde se retransmitirá la final del Europeo de Fútbol Sala que se celebra este sábado entre la selección española y al combinado de Portugal a partir de las 19.30 horas.

cartel / Cedida

Con el objetivo de animar a Novoa, que además de vecino se formó en la cantera del Atlético Benavente, y crear un gran ambiente en el pabellón que tanto ha disfrutado al joven deportista, el área de deportes anima a todos los seguidores del fútbol sala, amigos y público en general a disfrutar del encuentro juntos. Además, las personas que acudan al feudo benaventano recibirán una bufanda con los colores nacionales.

Un título que se resiste

De conseguir la victoria, sería el primer título de David Novoa con la selección española y el octavo entorchado continental, un título que se resiste desde el año 2016. Pase lo que pase, desde el Ayuntamiento de Benavente estamos muy orgullosos del esfuerzo y dedicación de David Novoa quien representa a nuestra ciudad con unos valores dignos de reconocer. El encuentro entre España y Portugal arrancará a las 19:30 horas, aunque la apertura de puertas está prevista para una hora antes.