El Ayuntamiento de Zamora invierte 40.000 euros en renovar el material deportivo de las instalaciones municipales

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Zamora ha hecho pública hoy la llegada de nuevo material deportivo a los gimnasios sitos en la Ciudad Deportiva Municipal de Zamora como en el Centro Municipal de Piragüismo Emilio Merchán. Instalaciones con un elevado uso cuyo equipamiento necesitaba mejoras.

Renovación conocida y ya efectuada

La adquisición de nuevo material se había dado a conocer meses atrás, en la presentación de las mejoras realizadas en la piscina climatizada conocida como "La Sindical". Un equipamiento para el que se había establecido un presupuesto base de licitación de 72.550 euros, aproximadamente, y cuya adjudicación final ha supuesto un montante cercano a los 40.000 euros (39.375,79 euros).

Imagen del nuevo equipamiento ya colocado para su uso en uno de los centros deportivos municipales. / Ayuntamiento de Zamora

Rebaja presupuestaria, pero no de material

La rebaja presupuestaria, superior a un 43%, acontece por la adjudicación de la licitación a Apolo Centro Deportivo Iscar SL., empresa que ha sido la que ha proporcionado el material adquirido. Equipamiento entre el que se encuentran losetas de suelo de caucho, colchonetas, bicicletas de spining, bike erg, echo bike, discos de peso, barras, mancuernas, Kettlebell o pesas rusas y sus respectivos soporte y balones medicinales de diferentes pesos.