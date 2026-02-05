Polideportivo
El Ayuntamiento de Zamora invierte 40.000 euros en renovar el material deportivo de las instalaciones municipales
La compra de material moderniza el equipamiento de los gimnasios de la Ciudad Deportiva y el Centro Municipal de Piragüismo Emilio Merchán.
C. J. T.
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Zamora ha hecho pública hoy la llegada de nuevo material deportivo a los gimnasios sitos en la Ciudad Deportiva Municipal de Zamora como en el Centro Municipal de Piragüismo Emilio Merchán. Instalaciones con un elevado uso cuyo equipamiento necesitaba mejoras.
Renovación conocida y ya efectuada
La adquisición de nuevo material se había dado a conocer meses atrás, en la presentación de las mejoras realizadas en la piscina climatizada conocida como "La Sindical". Un equipamiento para el que se había establecido un presupuesto base de licitación de 72.550 euros, aproximadamente, y cuya adjudicación final ha supuesto un montante cercano a los 40.000 euros (39.375,79 euros).
Rebaja presupuestaria, pero no de material
La rebaja presupuestaria, superior a un 43%, acontece por la adjudicación de la licitación a Apolo Centro Deportivo Iscar SL., empresa que ha sido la que ha proporcionado el material adquirido. Equipamiento entre el que se encuentran losetas de suelo de caucho, colchonetas, bicicletas de spining, bike erg, echo bike, discos de peso, barras, mancuernas, Kettlebell o pesas rusas y sus respectivos soporte y balones medicinales de diferentes pesos.
- La ausencia de herederos obliga al Ayuntamiento de Toro a derribar un edificio en ruinas
- Cómo devolver a tu plumífero su relleno original después del lavado
- El agua gana terreno en la comarca de Benavente y llega a los cascos urbanos
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- La Diputación de Zamora licita por 150.000 euros el servicio de apoyo en la gestión y control de colonias felinas
- Dos empleadas de Benavente logran retener a un ladrón en plena calle hasta que es detenido por la Guardia Civil
- San Blas, símbolo de identidad y arraigo en el medio rural zamorano
- Hay que mirar' dónde se pisa en la calle: la negativa del Ayuntamiento a pagar un esguince