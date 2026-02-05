Álvaro Martínez, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Recibimos a Obradoiro con ambición pero siendo realistas"

El Caja Rural CB Zamora regresa al Ángel Nieto. Tras su victoria en Palma de la pasada jornada, el equipo de Saulo Hernández recibe a uno de los grandes, Obradoiro, al que nunca han podido ganar si no, más bien, todo lo contrario, les ha "barrido" en más de una ocasión. Para poder dar la sorpresa de la jornada, la estrategia es clara: dar la mejor versión y aprovechar los (pocos) puntos débiles de su rival. Así lo comentó Álvaro Martínez quien recordó que llegan a este encuentro “con mucha ambición, pero también siendo realistas y con humildad”. “Sabemos que es un equipo de los más fuertes y tenemos que afrontar el partido con muchas ganas de ganarlo, pero siendo realistas de que va a ser muy difícil, que tenemos que dar nuestro máximo para poder competir contra ellos”.

Más puntos fuertes que débiles

El alero del CBZ también admitió que su rival tiene puntos débiles, pero son más numerosos los fuertes por lo que cree que “tenemos que centrarnos sobre todo en nosotros, va a ser la clave del partido, que nosotros en todo lo que esté en nuestra mano hagamos el máximo y luego también estará ese punto de suerte, de acierto o no acierto, que podrá decidir seguramente un poco el resultado”, indicó el jugador que, a título personal se encuentra en un gran momento. “Estoy súper a gusto. Desde mi llegada todo ha ido súper bien, así que estoy súper a gusto tanto con la ciudad como con el equipo, con Saulo y mi rol dentro del equipo, así que la verdad que no puedo pedir más, solo que las cosas sigan así”.

También cuestionado sobre si esperaba estar en esta posición a estas alturas de curso, décimos con un balance de 8-9, indicó que “siempre tienes esa ilusión y sueñas con intentar ser ambicioso y estar lo más alto posible, pero luego al final, ya en el momento que empiezas la temporada y llegan los primeros partidos, empiezas a ver un poco el nivel de la competición, el nivel donde va a estar la liga y yo creo que todo el mundo soñamos y esperamos poder estar en una situación como esta y la verdad que pues muy contentos con poder estar donde estamos”, concluyó no sin augurar que va a ser un partido con un gran ambiente gracias a su afición que se hace notar en el Ángel Nieto.

Corriendo con el Corazón por Hugo

En este encuentro, además, se dará visibilidad a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, una ONG que atiende mensualmente a unas 30 familias en la provincia de Zamora, aunque en 2025 apoyaron a más de 60 familias. Raúl Vara, alma mater de la asociación, quiso dar las gracias al CBZ por el trabajo que realizan con la cantera transmitiendo no solo baloncesto “sino educación en valores”, resaltando el trabajo de profesionales como “Rubén, Nacho, Alejandro, Alberto y especialmente en esta última temporada Carla. Es espectacular la labor que hacen con los niños y las niñas que están en la cantera, esta cantera tan numerosa que tiene el CBZ”.

Así, Vara destacó la importancia de estas iniciativas que dan visibilidad en un mes tan importante para ellos como es el de febrero en el que conmemoran el Día Mundial de las Enfermedades Raras (28 de febrero, salvo en año bisiesto, que es el 29). Además de estar presentes en este partido, el sábado habrá un desfile solidario en las salas polivalentes del Ramos Carrión, y el domingo Doña Urraca celebrará un festival solidario en el mismo escenario. “Corriendo con el Corazón por Hugo se nutre fundamentalmente de los eventos que la gente organiza para nosotros. Nosotros somos una pequeña asociación que ayudamos a decenas de familias durante todo el año y lo podemos hacer gracias a estos eventos, gracias a la solidaridad, al apoyo de personas privadas, de asociaciones también, de clubes deportivos, de empresas, que todos arriman un poquito el hombro para que Zamora siga siendo un referente en enfermedades poco frecuentes”, comentó Vara quien hizo una pequeña crítica social a la que también se unió Saulo Hernández. “Da una pena enorme que un investigador del cáncer, Mariano Barbacid, esté pidiendo cinco millones de euros. Tendría que estar el Estado, las instituciones, las comunidades autónomas apoyando a este profesional porque la investigación es fundamental: salva vidas, cura y necesitamos ese apoyo que Zamora en enfermedades poco frecuentes lo tiene gracias a toda esa solidaridad”.