400 deportistas participarán en la II Fase la Liga Regional de Kárate en Benavente

Benavente se prepara para celebrar el próximo domingo la II Fase la Liga Regional de Kárate que se celebrará en el Pabellón de la Rosaleda de Benavente a partir de las nueve de la mañana.

El evento que se ha presentado este jueves en el Edificio Administrativo El Feria con la presencia de Elena Justo, concejala de deportes; Gerardo Pérez, presidente del Club Shotokan Kárate de Benavente, y Agustín Madrid, delegado provincial de Kárate en Zamora.

La cita, organizada por la Federación de Kárate de Castilla y León, contará con la participación de más de 400 deportistas de diferentes edades repartidos en seis tatamis que se colocarán sobre el parqué del pabellón. Karatekas de categorías Base, Sénior y Máster lucharán por conseguir los mejores resultados junto a deportistas con discapacidad dentro de la disciplina de Parakárate.

Cartel / Cedida

Desde la Delegación Provincial agradecieron la colaboración del Ayuntamiento de Benavente por la cesión de sus instalaciones para celebrar este gran evento así como el apoyo del Club Shotokan Kárate como club organizador. La Concejalía de Deportes anima a todos los aficionados al deporte a presenciar este domingo una disciplina que es todo un espectáculo.