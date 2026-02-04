Pádel
Fin de semana de contrastes para el Morales Activa
El club zamorano prepara ya la Liga PádelCyL en la que competirá con cinco conjuntos
J. B.
La novena jornada de las Series Nacionales de Pádel dejó para Morales Activa un fin de semana de contrastes y varios frentes abiertos de cara al cierre de la temporada.
Grand Slam
En la categoría Grand Slam, el equipo Fisiofyr cayó con claridad en Los Llanos (0-12), un resultado que confirma su cuarta posición en un año marcado por la irregularidad.
El conjunto femenino Caja Rural Morales Activa protagonizó la alegría de la jornada al imponerse en el derbi zamorano a Pádel Duero por 8-4, un triunfo que mantiene intactas sus opciones de pelear por el liderato en la última fecha de la Primera categoría 500.
Segunda 500
En Segunda 500, Repostar Morales Activa firmó una notable actuación en Salamanca, donde sumó 7 puntos y se mantiene en la pugna por la primera plaza. Más complicada fue la salida del Tecozam Morales Activa en Segunda Future, que solo pudo rescatar 2 puntos en Palencia y se jugará la permanencia en la jornada final.
Preparando la Liga PádelCyL
Por su parte, los equipos del club en la Major League Pádel descansaron, permitiendo al Morales Activa avanzar en su preparación de la Liga por Equipos de Castilla y León, donde competirá con cinco formaciones.
