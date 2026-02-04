El líder gana al Racing Benavente y el Benavente-Villalpando cae en Zamora en una nueva jornada de la Liga Provincial

El líder de la Provincial de Aficionados, el filial del CD Villaralbo, sumó tres puntos más a su casillero en un fin de semana que dejó también la derrota del Benavente-Villalpando en Valorio a manos del Ciudad de Zamora.

El líder gana en Benavente

El CD Villaralbo «B» se llevó los tres puntos en su visita al campo del Racing Benavente en un duelo muy disputado que se decantó en favor del líder por su eficacia ante el marco rival.

El arranque de partido fue de dominio azulón, con Sevi marrando una clara ocasión ante Gonzalo antes del 0-1, marcado por Marcos B. tras un gran pase de Manu. Después del gol, el partido se igualó en el centro del campo gozando el cuadro local de una clara ocasión en pies de Guti, pero Ina acertó a intervenir antes del término de una primera mitad que terminó sin más goles tras fallar los locales un penalti.

Once inicial del CD Villaralbo "B" ante el Racing Benavente. / Cedida

En el segundo acto, la batalla no cesó y el partido fue disputado, con poca fluidez en el juego hasta que Alejo encontró hueco para combinar con José y el atacante azulón logró poner el 2-0. El Racing Benavente no bajó los brazos y peleó hasta el final por la victoria, pero al quedarse con un hombre menos perdieron posibilidades de una remontada que se esfumó en los minutos finales cuando Fer A. puso la sentencia con el definitivo 3-0.

Derrota por la mínima del filial "tomatero"

El Benavente-Villalpando cayó derrotado en su visita al Ciudad de Zamora en un encuentro muy disputado que se decidió con un gol a balón parado en Valorio.

El duelo arrancó con una primera parte muy táctica , con pocas ocasiones de gol, siendo la más destacada la acción que decantó el partido: una falta favorable a los locales rematada por Jorge que acabó en la red pese a las protestas "tomateras" por posible fuera de juego. Los benaventanos, además, perdieron a su portero Emilio en esa acción por lesión.

En la segunda mitad, el choque mantuvo la misma tónica de equilibrio, si bien Benavente-Villalpando corrió más riesgos en busca del empate y Ciudad de Zamora se replegó buscando cerrar el duelo a la contra. En una de esas transiciones rápidas, la delantera zamorana se quedó en superioridad y Víctor interceptó el disparo con la mano dentro del área, lo que provocó penalti y su expulsión. Tiro de castigo que detuvo Fernando, pero que no impidió la derrota de los visitantes pese a que, con un hombre menos, se volcaron sobre la meta rival y generaron varias ocasiones para el empate.