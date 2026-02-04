Jornada de contrastes para Zamora en las Series Nacionales de Pádel

La última jornada de las competiciones regionales de pádel dejó sensaciones contrapuestas para dos de los clubes zamoranos involucrados en un calendario que tiene cerca el inicio de la Liga por Equipos PádelCyL.

Discreto fin de semana para Pádel Duero

El fin de semana no fue demasiado favorable para los equipos de Pádel Duero, que afrontaba un fin de semana de transición antes del arranque de la competición federada por equipos para la que lleva semanas entrenando.

En Grand Slam, el conjunto Ternera de Aliste visitó Valladolid para medirse a Aldeamayor Golf, segundo clasificado del grupo. El duelo se resolvió con un contundente 12-0 para las locales, pese a que varios partidos arrancaron con sets muy igualados. El equipo deberá ahora afrontar dos jornadas aplazadas que serán determinantes para definir su posición de cara a los play off.

En Primera Categoría 500, el derbi zamorano entre Pádel Duero Aenus y Morales Activa, disputado en Zamora Pádel Indoor, se saldó con victoria visitante por 4-8, en un encuentro muy competido.

En Future, el equipo de Pádel Duero recibió a Fanáticas de Valladolid, uno de los rivales más sólidos de la categoría, sin lograr puntuar en esta ocasión.

Pleno de AB Club de Pádel

La disputa de la jornada tuvo su contrapunto para los equipos zamoranos con los resultados firmados por el AB Club de Pádel y sus equipos, cuyo fin de semana resultó muy distinto.

Dentro de las Series Nacionales de Pádel, el AB Club de Pádel Toyota Vía de la Plata se desplazó hasta el Club Vip Pádel de Valladolid para enfrentarse a Pádel-Ante. El conjunto zamorano firmó una victoria rotunda por 0-12, un triunfo que supone un impulso clave en su lucha por el liderato del grupo.

Uno de los conjuntos de AB Club de Pádel. / Cedida

En paralelo, el equipo AB Club de Pádel Caja Rural de la Major League Pádel en categoría Plata afrontaba su jornada como local en las instalaciones del Club Deportivo Albatros, para medir fuerzas con el Pádel Duero-Viriatos Vía de la Plata. Un derbi provincial que se resolvió con la rotunda victoria del conjunto local por 3-0.

Liga por Equipos Padelcyl

Más allá de todos estos resultados, los diferentes clubes de pádel de Zamora centran ahora su vista en el estreno de la Liga por equipos PádelCyL. Una competición en la que, por ejemplo, Pádel Duero pone gran atención cada temporada siendo uno de los clubes con mayor representación femenina del torneo. Condición que repetirá de nuevo en la edición de 2026 con la participación de cuatro equipos.

Pádel Duero Caja Rural Zamora, primer equipo del club, volverá a pelear por estar entre los cuatro mejores conjuntos de la región, estando acompañado en la cita por PD Ternera de Aliste y PD Exquisiteza (Tercera División) y PD Toyota Vía de la Plata (Cuarta División).