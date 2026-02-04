Los hermanos Pinto ponen a Zamora en el mapa internacional del bádminton con dos bronces en Benalmádena

Los hermanos Demetrio y Félix Pinto Botella demostraron una vez más en tierras malagueñas estar llamados a dar muchas alegrías al bádminton zamorano, poniendo de nuevo a la provincia en el mapa de la élite de este deporte dentro de su categoría con dos medallas en el Torneo Internacional Sub-15 de Benalmádena.

Rodeados de la élite internacional en Málaga

Demetrio y Félix Pinto disputaron del 29 de enero y el 1 de febrero el exigente torneo en tierras andaluzas, una cita que reunió a algunas de las mejores raquetas europeas. Entre los nombres más destacados figuraban el campeón italiano Bohong Luca Li y los daneses Tristan Norup Benedictus y Holger Giehm Madsen, números 2 y 3 de su país, respectivamente.

Félix Pinto, buenas sensaciones pese a la falta de victorias

El menor de los hermanos, Félix Pinto, no logró sumar triunfos ni en dobles masculino junto a su compañero Joel Alonso (CB Vegadeo) ni en la modalidad individual. Aun así, firmó actuaciones de mérito, llegando a ganar algún set y plantando cara al danés Holger Madsen, número 3 de su país, en un duelo de gran calidad. Su rendimiento cobra especial valor teniendo en cuenta que la mayoría de sus rivales contaban con uno o dos años más.

Podio de la cita de Benalmádena con Pinto en el tercer escalón. / Cedida

Demetrio Pinto, número uno nacional, afronta el torneo con solvencia

Por su parte, Demetrio Pinto, que acudía como número 1 del ranking nacional, completó un torneo sólido y creciente, fiel a su rendimiento en las grandes citas. Su progresión se vio condicionada por una sobrecarga en el gemelo izquierdo sufrida durante los cuartos de final individuales, una lesión que le impidió competir al cien por cien en las rondas posteriores.

Pleno de victorias en la fase de grupos

Durante los dos primeros días de competición, el volantista zamorano superó las fases de grupos sin ceder un solo set en dobles mixtos, dobles masculino e individual. Lo hizo junto a sus parejas habituales, Emma Nievedes (CB Huesca) y Nuno Alonso (CB Laguna), mostrando una notable solidez competitiva.

Un sábado decisivo con victorias de prestigio

La jornada del sábado arrancó con los cuartos de final de dobles masculino, donde Demetrio y Nuno firmaron una brillante victoria ante los italianos Bohong Luca Li y Mattia Cattaneo por 21-18 y 21-7. En individual, Demetrio volvió a enfrentarse a Bohong Luca Li, imponiéndose por 21-13 y 22-20 en un partido marcado por su superioridad técnica y táctica. Pese a la lesión, logró remontar un 18-11 en contra en el segundo set, un ejercicio de orgullo y determinación que le permitió avanzar a semifinales.

En dobles mixtos, la falta de plenas condiciones físicas le impidió competir al máximo junto a Emma Nievedes, cayendo por 21-17 y 21-13 y firmando un quinto puesto que dejó sabor a poco.

Semifinales condicionadas por la lesión

El domingo se disputaron las semifinales y finales, con Demetrio consciente de la dificultad añadida por su lesión. En individual, cayó ante el ruteño Pablo Lloreda, reservando fuerzas para el dobles masculino. En esa semifinal, junto a Nuno Alonso, protagonizó un partido de altísimo nivel frente a Yago Salomón (CB AS Neves) y el danés Tristan Norup Benedictus, una de las grandes promesas del bádminton europeo. El duelo, muy igualado, se resolvió por 23-21, 14-21 y 21-23, escapándose la victoria tras desperdiciar dos volantes de partido.

Dos bronces de enorme valor para el bádminton zamorano

El balance final deja a Demetrio Pinto con dos medallas de bronce, en dobles masculino e individual, un resultado de gran mérito en un torneo internacional y teniendo en cuenta las circunstancias físicas en las que compitió. Un botín que sabe a mucho por el nivel del campeonato, pero que también deja la sensación de que, sin la lesión, el palmarés podría haber sido aún mayor.