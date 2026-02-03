Fútbol / Primera RFEF
El Zamora CF se prepara para un febrero exigente
Tras superar el "tourmalet" de enero, el equipo rojiblanco busca consolidarse en los puestos de play-off ante Mérida, Barakaldo, Athletic Club y Guadalajara
En una jornada marcada por el cierre del mercado de invierno, en el Zamora CF miran con orgullo la tabla de clasificación, esa que refleja la quinta plaza de los rojiblancos que, a día de hoy, jugarían el play-off a Segunda División A. Lo cierto es que la plantilla ha superado su pequeño "tourmalet" del mes de enero que le enfrentaba a tres de los cocos (Tenerife, Celta Fortuna y Racing Ferrol) con buenas sensaciones en cuanto a juego y ahora mira a febrero con el objetivo de consolidarse como equipo de fase de ascenso.
Tampoco serán semanas fáciles para los de Óscar Cano que tendrán como rivales a Mérida, un plantel que ahora mismo es rival directo y pelea por llegar a las plazas punteras; Barakaldo, que es décimo con 30 puntos y que tampoco ha arrojado la toalla de poder disputar el play-off; Athletic Club, uno de los aspirantes a todo (en estos momentos cuarto clasificado) y que acaba de reforzarse con el centrocampista Efe Korkut, hijo del exjugador turco de la Real Sociedad Tayfun Korkut, para acabar con un encuentro ante un Guadalajara que apura opciones de salvación Será, por tanto, un mes exigente y clave para afrontar la recta final del campeonato regular.
Intensa jornada
En cuanto al mercado, el Zamora CF no ha anunciado ninguna nueva incorporación para su primer equipo, aunque sí es cierto que el club, a través de la dirección deportiva, estuvo toda la jornada de ayer mirando opciones para incorporar a un nuevo central lo que podía haber significado una nueva baja. De este modo, salvo sorpresa o anuncio tardío, el equipo está cerrado y con las armas definidas para encarar lo que resta de competición. Las operaciones realizadas en esta ventana han sido tres: Marcelo por Rufo, Losada por Eslava y Abde por Monerris.
