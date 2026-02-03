Waterpolo
El infantil del Waterpolo Zamora sigue en buena racha
Los campeones de la Copa superaron en la segunda jornada de la liga autonómica a su homónimo de Castellae Burgos (8-2)
C. J. T.
El Club Waterpolo Zamora, anfitrión de la reciente Copa de Invierno de Castilla y León, continuó con el calendario programado para esta temporada con la disputa el pasado domingo de la segunda jornada de la Liga de Castilla y León. En esta ocasión, los cuatro equipos zamoranos (uno por categoría) se enfrentaron con sus homónimos del Castellae Burgos en Los Almendros.
Los infantiles golearon a los burgaleses
Nuevamente, el mejor resultado para los intereses del Waterpolo Zamora llegó en categoría infantil. El equipo zamorano, que venía de proclamarse campeón de copa la pasada semana, consiguió un holgado triunfo ante los burgaleses, a los que superó por 8-2, comenzando el camino hacia el título de liga.
Mejoría cadete pese a la derrota
El resto de encuentros se saldaron con derrota para Waterpolo Zamora. Tanto el sénior masculino como el sénior femenino fueron inferiores a sus oponentes; mientras que, por su parte, el conjunto cadete mixto mejoró su juego respecto a otros enfrentamientos contra los burgaleses pero no pudo vencer.
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- El río Órbigo en aviso amarillo a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa
- El Duero, a rebosar a su paso por Zamora: los patos se hacen dueños de los paseos ribereños
- Una empleada municipal de Benavente lleva al Ayuntamiento ante Trabajo por trato vejatorio y abuso de poder
- Solicitudes de la PAC para la presente campaña: novedades y plazos en Castilla y León
- Sanabria se prepara para la nieve: dos periodos de aviso entre el 2 y 3 de febrero
- Fallece el presidente que modernizó la Hermandad de la Tercera Caída de Zamora
- La joven zamorana Yolanda Ramos, primera mujer en la Directiva de la Cofradía del Silencio