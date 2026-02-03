Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Waterpolo

El infantil del Waterpolo Zamora sigue en buena racha

Los campeones de la Copa superaron en la segunda jornada de la liga autonómica a su homónimo de Castellae Burgos (8-2)

Uno de los partidos de la jornada disputada en Zamora. | LOZ

C. J. T.

Zamora

El Club Waterpolo Zamora, anfitrión de la reciente Copa de Invierno de Castilla y León, continuó con el calendario programado para esta temporada con la disputa el pasado domingo de la segunda jornada de la Liga de Castilla y León. En esta ocasión, los cuatro equipos zamoranos (uno por categoría) se enfrentaron con sus homónimos del Castellae Burgos en Los Almendros.

Los infantiles golearon a los burgaleses

Nuevamente, el mejor resultado para los intereses del Waterpolo Zamora llegó en categoría infantil. El equipo zamorano, que venía de proclamarse campeón de copa la pasada semana, consiguió un holgado triunfo ante los burgaleses, a los que superó por 8-2, comenzando el camino hacia el título de liga.

Mejoría cadete pese a la derrota

El resto de encuentros se saldaron con derrota para Waterpolo Zamora. Tanto el sénior masculino como el sénior femenino fueron inferiores a sus oponentes; mientras que, por su parte, el conjunto cadete mixto mejoró su juego respecto a otros enfrentamientos contra los burgaleses pero no pudo vencer.

