Buenas sensaciones y resultados para Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero en tierras salmantinas

El Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero saldó el fin de semana con buen sabor de boca gracias a los resultados tanto de su cantera como de los atletas más veteranos en Salamanca con motivo del VI Duatlón Cross de Villamayor, cita que reunió a deportistas de todas las edades y volvió a demostrar que la cantera triduera empuja con fuerza.

La cantera, en estado de gracia

La Escuela Triduera fue la gran protagonista de la jornada. En categoría infantil masculina, Pablo Nieto volvió a dejar claro su excelente momento de forma. Completó los 0,5 kilómetros de carrera, 4 kilómetros de bicicleta de montaña y el último medio kilómetro a pie en un tiempo de 19’18’’, suficiente para proclamarse campeón con autoridad.

No se quedó atrás Marina Campo, que en categoría chupetín femenina firmó también una primera posición con un registro de 10’41’’. Distancias más cortas, sí, pero idéntica determinación. La pequeña triduera se desenvolvió con una soltura que arrancó sonrisas entre familiares y entrenadores.

Los absolutos resisten al viento

En la prueba destinada a los deportistas absolutos, el trazado —3 kilómetros de carrera, 16 kilómetros de BTT y 1,5 kilómetros finales a pie— se vio endurecido por las fuertes rachas de viento, que complicaron especialmente el tramo ciclista. Aun así, Ana Fadón se impuso en Veteranas B femenina, demostrando una vez más su capacidad para gestionar carreras exigentes y condiciones cambiantes.

El resto de integrantes del Construcciones Martín Peña–Triatlón Duero completó la prueba con buenos tiempos, manteniendo un nivel competitivo sólido pese a las dificultades del recorrido.

Relevos con "sello triduero"

La jornada se cerró con la modalidad de relevos, donde tres parejas del club tomaron la salida. Entre ellas destacó la formada por David Pérez y Javier Enríquez, que lograron una meritoria duodécima posición en la clasificación general. Un buen broche para la actuación del Construcciones Martín-Peña Triatlón Duero que deja buenas sensaciones en tierras salmantinas.