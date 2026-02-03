¡Soberbio, Carlos!

Porque llevo toda mi vida en el tenis, y por suerte he podido disfrutar de él en muchos lugares y ocasiones, sinceramente, después de haber visto jugar a Rod Laver, a Manolo Santana, a Ilie Nastase, a Pete Sampras, a Roger Federer, a nuestro admirado Rafa y a muchos más de los mejores tenistas de la historia, pensaba que ya no vería a nadie que pudiera dominar el tenis como lo dominaban los citados. He dejado al margen a Novak Djokovic porque, mal que les pese a algunos, no solo por los números: máximo número de torneos del Grand Slam, de Masters 1000, de ATP Finals… ganados, sino también por como dominaba y sigue dominando todas las "parcelas y facetas" del tenis (diversas superficies de pistas, golpes, fuerza, resistencias física y mental, variedad de efectos, piernas…), sin ningún género de dudas, el tenista más grande de todos los tiempos es, y por mucho tiempo lo seguirá siendo, el tenista serbio que el pasado viernes, a cuatro meses de cumplir 39 años, dejó en la cuneta al ganador en 2024 y 2025 del Open de Australia, Jannik Sinner, y que el domingo se midió "de tú a tú" al que va camino de ser su sucesor más directo en todos los terrenos, nuestro ya súper campeón, Carlos Alcaraz. El cuarto set de la final del primer Grand Slam del año fue para enmarcar, por el ritmo, la variedad de golpes, la excelencia con que ambos jugadores sintieron la bola una vez más; en definitiva, por la lección de tenis que ofrecieron quienes ya son leyenda viva del tenis mundial: Djokovic porque, como ya ha quedado escrito, es el mejor de todos los tiempos, y Alcaraz porque, teniendo todavía mucha carrera por delante, de momento ya es el tenista más joven de la historia en haber ganado los cuatro grandes: Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y Open de Estados Unidos, casi nada.

Por el tenis que atesora, por lo que ha progresado mentalmente en los últimos, por el carácter que tiene y porque es español de pura cepa, gracias Carlos por el espectáculo que siempre nos ofreces.

Y enhorabuena por lo bien que has sabido gestionar las circunstancias por las que has atravesado las últimas semanas… ¡Chapeau!

Tu tenis en Australia ha sido soberbio.

¡Ojalá sigamos viéndote tan bien muchos años más!

Aplausos mil.