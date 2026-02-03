Fútbol Sala
El River Zamora "B" saca un punto en "La Alamedilla" y goleada del Ciudad de Toro ante el filial de La Flecha
Los blanquinegros cortan su mala racha y los toresanos escalan posiciones
C. J. T. / A. O.
El Caja Rural River Zamora "B" puso fin a su racha de derrotas en Tercera División con un valioso empate en el pabellón de La Alamedilla, escenario de un vibrante duelo con el filial del FS Salamanca que terminó con empate en el marcador (1-1).
El equipo blanquinegro abrió el duelo de la mejor forma posible, con un tempranero gol de Jesús Villar en el primer minuto. Sin embargo, FS Salamanca "B" fue capaz de empatar antes del descanso, fijando unas tablas que a lo largo de la segunda mitad resultaron inamovibles. Y es que, pese a los intentos de unos y otros por adjudicarse la victoria, el gol no volvió a besar la red.
Goleada del Ciudad de Toro
El Ciudad de Toro Prefabricados Duero logró una amplia e importante victoria este fin de semana frente al C.D. Unión Arroyo Recoletas La Flecha «B» en la Regional de Aficionados de futsal, que le permite escalar hasta la quinta plaza.
Fue un encuentro muy plácido para los jugadores de Alberto Grande que en el minuto 17 ya tenían encarrilado el triunfo con el 4-0 que reflejaba el marcador, aunque al descanso se llegó 4-1. El guion se mantuvo en el segundo tiempo y los toresanos no aflojaron hasta el 8-2 definitivo.
