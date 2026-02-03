Un histórico entrenador francés desprestigia al fútbol femenino: "Una mujer está hecha para dar a luz, con caderas más anchas"

En el fútbol francés ha estallado una polémica que ha desbordado el terreno de juego y ha situado en el centro del debate social y mediático a una de las figuras más icónicas de los banquillos. Guy Roux, el mítico entrenador que dirigió al AJ Auxerre durante 44 años, ha desatado una ola de críticas tras unas declaraciones en las que cuestiona la idoneidad de las mujeres para practicar fútbol. Sus palabras, recogidas en una entrevista con el medio L’Est Éclair, han reabierto una discusión incómoda sobre sexismo y el respeto hacia el fútbol femenino en un país que ha sido referencia europea en esta disciplina.

Fuerte rechazo social y mediático

El origen de la controversia está en una serie de afirmaciones en las que Roux sostuvo que hombres y mujeres "no están hechos de la misma manera" y que "no tienen los mismos tejidos". A partir de ahí, vinculó la anatomía femenina con la maternidad al asegurar que la mujer está "hecha para dar a luz", con una pelvis más ancha, y remató su argumento con una frase que ha encendido la indignación: "el fútbol no está hecho para caderas anchas". En la misma línea, añadió que las mejores futbolistas tienen "la complexión de los niños".

El veterano técnico, de 87 años, reforzó su discurso con una comparación sobre el atletismo al recordar el encuentro con una campeona europea de 100 metros que, según su relato, le confesó que, pese al entrenamiento, Usain Bolt siempre la superaba por "12 o 14 metros" en esa distancia. Roux también intentó introducir un matiz, al afirmar que siente "respeto por las jóvenes que practican su deporte favorito", aunque inmediatamente después cuestionó el atractivo del fútbol femenino y negó que sus partidos fueran tan espectaculares como los masculinos, incluso en escenarios de menor repercusión.

Lejos de suavizar el impacto, esas puntualizaciones alimentaron la respuesta crítica. Desde distintos sectores se interpretó que el discurso de Roux reduce un deporte complejo y diverso a una lectura simplificada basada en parámetros físicos homogéneos, además de plantear una comparación constante con el fútbol masculino que muchos consideran injusta y descontextualizada.

Mucho más que un caso aislado

La reacción fue inmediata. En redes sociales y en el entorno deportivo, organizaciones, analistas y aficionados al fútbol femenino han señalado el carácter anacrónico y sexista de sus palabras, en un contexto en el que el deporte femenino ha ganado visibilidad, audiencia y legitimidad competitiva. La polémica creció aún más cuando Roux afirmó que equipos juveniles masculinos, de categorías sub-14 o sub-15, podrían imponerse a combinados femeninos de élite, una idea que ha sido criticada por profesionales y exjugadoras al considerar que ignora factores como la táctica, el rendimiento real en competición y las condiciones de desarrollo deportivo.

El caso, además, se enmarca en un clima de sensibilidad creciente en torno a la igualdad de género en Francia. Recientemente, Daniel Bravo, comentarista de beIN Sports, fue suspendido tras referirse a la exjugadora y actual directiva del Paris FC, Gaëtane Thiney, con unos comentarios machistas que dieron la vuelta al país galo: "No está prestando mucha atención. Me da la impresión de que estaba hablando de lencería".

En un país donde el fútbol femenino ha alcanzado hitos de proyección global, con clubes como el Olympique de Lyon —el más laureado de Europa, con 8 Champions League— y el Paris Saint-Germain compitiendo en la élite europea y atrayendo talento internacional, las palabras de Roux han actuado como chispa. No solo por lo que dicen, sino por lo que revelan sobre una discusión que Francia, y el fútbol en general, todavía no ha cerrado.