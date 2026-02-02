Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La apuesta de 20 pueblos de ZamoraEl PSOE de Zamora denuncia en la Junta Electoral el uso partidista del PP del encuentro de águedasLa primera mujer en la Directiva de la Cofradía del SilencioEnfermedades que registran casos en Zamora pese a existir vacunaTriunfo sufrido de Caja Rural CB Zamora
instagramlinkedin

Fútbol | Primera RFEF

El Zamora CF apurará el mercado de fichajes: no se renuncia a un central

El plazo concluye hoy a las doce de la noche aunque el ficha implicaría una nueva salida

Javier Páez y Óscar Cano, en el Ruta de la Plata

Javier Páez y Óscar Cano, en el Ruta de la Plata / ZCF

Paz Fernández

Paz Fernández

El mercado de fichajes de invierno llega a su fin y lo hace con un Zamora CF que a estas horas no ha renunciado al 100% a incorporar un nuevo jugador a su plantilla, en concreto un central.

Así lo confirman fuentes de la entidad de Duero que indican que van a intentarlo “hasta el final”, conscientes de que la “ventana” se cierra a las doce de la noche y que, en caso de ser un futbolista sénior, tendrían que negociar una baja.

De este modo, contrarreloj, se espera una jornada intenta de llamadas para ver si es posible cerrar la cuarta operación de este mercado. La realidad es que hay un jugador que cumpliría con los requisitos que quiere el club, pero la parte más complicada a estas horas es la de conseguir una salida en el cuadro de Óscar Cano, y en ese punto están estancados.

Hasta el momento han sido tres despedidas (Rufo Lucero, Eslava y Monerris) y tres incorporaciones (Alex Marcelo, Mario Losada y Abde Damar".

Noticias relacionadas y más

Día de descanso

Mientras, la plantilla disfruta hoy de su día de descanso con la satisfacción de encontrarse en puestos de fase de ascenso, en concreto ocupando la quinta plaza. Ya mañana martes volverán al trabajo para comenzar a preparar el encuentro del fin de semana ante el Mérida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents