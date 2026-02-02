Fútbol | Primera RFEF
El Zamora CF apurará el mercado de fichajes: no se renuncia a un central
El plazo concluye hoy a las doce de la noche aunque el ficha implicaría una nueva salida
El mercado de fichajes de invierno llega a su fin y lo hace con un Zamora CF que a estas horas no ha renunciado al 100% a incorporar un nuevo jugador a su plantilla, en concreto un central.
Así lo confirman fuentes de la entidad de Duero que indican que van a intentarlo “hasta el final”, conscientes de que la “ventana” se cierra a las doce de la noche y que, en caso de ser un futbolista sénior, tendrían que negociar una baja.
De este modo, contrarreloj, se espera una jornada intenta de llamadas para ver si es posible cerrar la cuarta operación de este mercado. La realidad es que hay un jugador que cumpliría con los requisitos que quiere el club, pero la parte más complicada a estas horas es la de conseguir una salida en el cuadro de Óscar Cano, y en ese punto están estancados.
Hasta el momento han sido tres despedidas (Rufo Lucero, Eslava y Monerris) y tres incorporaciones (Alex Marcelo, Mario Losada y Abde Damar".
Día de descanso
Mientras, la plantilla disfruta hoy de su día de descanso con la satisfacción de encontrarse en puestos de fase de ascenso, en concreto ocupando la quinta plaza. Ya mañana martes volverán al trabajo para comenzar a preparar el encuentro del fin de semana ante el Mérida.
