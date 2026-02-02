Josep Peris y Álvaro Martínez, del Caja Rural CB Zamora, en el "Top-5" de la jornada en Primera FEB

El Caja Rural CB Zamora está de enhorabuena. Los zamoranos retomaron la competición logrando su octava victoria del curso, triunfo que trajo consigo notables registros individuales. Números que llevaron a sus jugadores, como Josep Peris o Álvaro Martínez, a figurar entre los mejores de la jornada.

Un trío clave para la octava victoria

La victoria sobre Palmer Basket tuvo tres nombres propios: Josep Peris, Álvaro Martínez y Ty Roberts. Entre los tres firmaron nada menos que 60 de los 95 puntos del Caja Rural CB Zamora, destacando ante un plantel isleño muy reforzado e impulsado por el MVP del fin de semana: Philip Scrubb.

Scrubb, una fuerza imparable

Scrubb fue la gran amenaza para los zamoranos y, en un partido de tantos puntos, fue inevitable que sus números se dispararan.

El exterior de Palmer Basket acabó con una valoración de 34 tantos, siendo el jugador más valioso de la 18ª jornada en Primera FEB. Un total de 26 puntos, dos rebotes, ocho asistencias y dos recuperaciones fueron sus números; suficientes para brillar, innecesarios para ganar.

Peris, al borde del MVP de la jornada

Ante la fuerza de Scrubb, el Caja Rural CB Zamora antepuso el talento colectivo y, lejos de aferrarse a un único hombre para vencer, encontró gran rendimiento en varios de sus jugadores, sobresaliendo por encima de todos un Josep Peris que rozó el MVP con una valoración de 33 puntos.

El base valenciano fue casi o más importante que Scrubb al aportar 20 puntos, cuatro rebotes, dos asistencias y tres robos de balón al conjunto de Saulo Hernández. Números que le llevaron a ocupar el segundo peldaño del ránking individual de la jornada y que se sumó a su papel como director en pista para el resto de sus compañeros, que tampoco se quedaron atrás.

Álvaro Martínez firmó un "doble-doble" vital

Igualmente importante resultó en esta ocasión el concurso de Álvaro Martínez. El alero español ha demostrado su regularidad a lo largo de la temporada, aportando en cada encuentro a los suyos.

En esta ocasión, 18 puntos, 10 rebotes y una asistencia le llevaron a sobresalir con la quinta mejor valoración del fin de semana. Un "doble-doble" clave para la victoria azulona en Mallorca que, además, permitió al jugador azulón ser el máximo reboteador de la jornada.

Joey Van Zegeren captura un rebote ante la atenta mirada de Álvaro Martínez, máximo reboteador de la jornada. / Pere Joan Oliver Orell

Ty Roberts, el líder y máximo anotador

Por último, el éxito del Caja Rural CB Zamora no se puede entender sin Ty Rogers. Con el americano, el bloque zamorano tiene más posibilidades de ganar. Así lo dictan sus números, especialmente de cara al aro rival.

Roberts fue el segundo máximo anotador de la jornada con 22 tantos. Una cifra a la que acompañó con dos rebotes y dos asistencias. Números que, de no ser por tres pérdidas de balón y algún triple errado, le hubieran situado entre los protagonistas del 18º capítulo de liga.