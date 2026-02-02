Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Nos vamos de Tordesillas con sabor agridulce"

El CD Villaralbo luchó, pero regresó de vacío de uno de los campos más difíciles de la categoría (3-1). A pesar de haberse adelantado en el marcador, el Atlético Tordesillas remontó para quedarse con el máximo botín, dejando un sabor agridulce entre los azulones.

“Teníamos muy claro lo que teníamos que hacer y lo hicimos muy bien durante el partido, pero es verdad que llegamos con mucho desgaste físico al final y creo que el Tordesillas tuvo alguna ocasión para haber materializado el empate a uno antes, pero nosotros tuvimos dos transiciones que si nos hubiéramos puesto a 0-2 el partido hubiera quedado sentenciado”, comentó el entrenador de los villaralbinos.

Máxima dificultad

Además, Oji recordó que sabían de la dificultad “máxima” de este choque ante un oponente que “llevaba 14 partidos sin conocer la derrota y estuvimos a punto de conseguirlo, pero cuando parecía que teníamos el punto en la mano llegó un remate de cabeza, un golazo desde la frontal. Ahí tuvimos un error de marca, el único en todo el partido y estos equipos al final te penalizan. Nos hicieron el 2-1 y al final cuando ya estábamos volcados llegó un golazo de Chatún que creo que es un jugador diferencial en la categoría y nos vamos con un sabor agridulce porque creo que hemos tenido muy cerca el punto”.

A pesar de irse de vacío de Las Salinas, Oji insistía en que, en líneas generales, se hizo un gran partido “jugando de tú a tú al líder, al equipo que más goles había metido y menos había encajado. Hasta el minuto 60 estuvimos muy bien, es verdad que del 60 al 75 así nos costó un poquito y luego con el 1-1, cuando parecía que ya nos íbamos a llevar un punto a casa pues apareció un testarazo desde la frontal y nos vamos jodidos porque creo que lo tuvimos muy cerca”.

Con todo, el CD Villaralbo inicia semana de trabajo mirando a su próximo rival, el Atlético Mansilles, a una cita a la que llegarán con bajas de Moussa por tarjetas y de Yago y Hugo, lesionados.