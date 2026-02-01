El Zamora CF asalta el play-off

El Zamora CF está en play-off. El equipo rojiblanco pasará la semana en la "zona top" de la clasificación, en concreto en el quinto puesto, y a partir de ahora le tocará defender este lugar de privilegio. El logro se consiguió por la victoria propia ante el Racing de Ferrol (1-0, con gol del debutante Abde Damar) pero hacía falta una segunda premisa y también se cumplió. Era necesario que el CD Lugo del exentrenador rojiblanco no ganara en su encuentro con la Ponferradina y así sucedió. Un gol de Andújar a los cuatro minutos allanó el terreno, y ya en el 77’ la Ponfe sentenció con el segundo logrando para ellos un balón de oxígeno y permitiendo al ZCF situarse en puestos de fase de ascenso con 34 puntos.

La clasificación, salvo por el Tenerife (líder destacado con 53 puntos) sigue bastante ajustada. El segundo en la tabla es el Celta Fortna (41) para seguir con el Pontevedra (38), Athletic Club (35) y el Zamora CF, que cierra las plazas nobles, seguido de cerca por Ferrol, Madrid Castilla, Mérida y Lugo, por lo que cualquier traspiés puede apearlos.

Con la satisfacción de haber logrado este importante salto, el equipo de Cano iniciará la semana con las celebraciones zanjadas y con la mirada puesta en su próximo compromiso, el Mérida (domingo, 18.15 horas) donde buscará continuar con la racha positiva.

CIERRE DE LA VENTANA INVERNAL.

También hay que recordar que este lunes se cierra el mercado de invierno. La idea era incorporar un central, que en caso de no ser Sub-23 supondría una nueva salida, aunque habrá que esperar hasta el último momento para ver si finalmente hay una cuarta operación o el equipo se queda como está.