Sufrido y trabajado triunfo del Caja Rural CB Zamora en Palma en la reanudación de la Primera FEB

El Caja Rural CB Zamora se llevó un triunfo trabajado ante el Palmer Basket Mallorca (92-95) en su vuelta a la competición en un partido que fue más complicado de lo que se esperaba en un principio. Sin embargo, el buen hacer de Peris y Roberts permitieron a los zamoranos sumar su octava victoria en la competición.

Después de no jugar desde el pasado 11 de enero y pasar este pequeño parón invernal de tres semanas, el Caja Rural CB Zamora volvía a la competición con el objetivo de sumar su octava victoria ante uno de los colistas del grupo, el Palmer Basket Mallorca, sólo por encima del prácticamente ya condenado Melilla. En pocas palabras, uno de esos dos partidos donde el triunfo se convierte, ya no en necesidad o aspiración, sino en obligación si el cuadro azul pretende mantener la categoría. Más después de un tiempo de descanso, donde algunos jugadores importantes han podido coger aire y recuperarse de diferentes dolencias. Sin embargo , el conjunto dirigido por el zamorano Saulo Hernández no quiso confiarse y que la falta de ritmo y competición les pudiera costar un susto.

Mal inicio

Y es que el partido tampoco comenzó de la mejor manera posible, con demasiadas pérdidas, tiros fallados de dos y tres puntos y con el Palmer Basket Mallorca cogiendo la delantera en el electrónico. Con un Rogers muy poco acertado en el tiro, al equipo le costó entrar en el partido y fue Roberts y, más tarde, Peris, quienes cogieron las riendas del conjunto para igualar la contienda y poner al equipo visitante por delante en los últimos compases del primer cuarto (23-27). Sin embargo, la imagen de los mallorquines era muy positiva y lo siguieron mostrando en el segundo cuarto.

El inicio del segundo fue un calco a la dinámica de los primeros diez minutos, donde los fallos y errores fueron lo más destacado del cuadro zamorano. Esta vez, fue Van Zegeren quien falló, pero se trataba de una tónica general donde los visitantes parecían no estar del todo rodados después de tanto tiempo sin competir. Aún así, mantuvieron la ventaja hasta los minutos finales donde ambos conjuntos se alternaron el ir por delante en el electrónico hasta que por fin apareció T. Robert para dar un respiro con un lanzamiento de triple. No obstante, el equipo balear volvió a poner la igualdad y fue J. Round, a falta de diez segundos para el descanso, quien anotó un tiro de tres para poner la ventaja visitante al descanso (45-48). Sin embargo, fue un cuarto donde los locales se llevaron el parcial por 22-21 que permitió ajustar muchísimo el resultado y tener que esperar al segundo tiempo para que todo se decidiera.

Ty Roberts, en una acción del partido / Pere Joan Oliver Orell

Igualdad reinante

En el segundo tiempo la igualdad siguió reinando en el Poliesportiu de Son Moix, donde ninguno de los dos conjuntos lograba imponerse sobre el otro y coger las riendas y distancia en el electrónico. La mayor ventaja la consiguió Peris, desde la zona del tiro, distanciándose de 7 sobre los baleares. Sin embargo, Sanadze logró reducirla a un punto gracias a varios tiros seguidos donde tuvo un porcentaje muy alto de acierto.

De esta forma, se mantuvo la igualdad en un intercambio de puntos que no permitía a ninguno alejarse debido al gran acierto, o visto desde otro punto de vista, a la floja defensa de ambos equipos. Finalmente, y como ocurrió antes del descanso, un tiro de tres de Round dio la ventaja a los zamoranos antes del descanso (74-75) y dejó todo abierto para el último cuarto donde la dinámica no iba a cambiar en absoluto.

En este caso porque ambos conjuntos arrancaron los primeros dos minutos sin anotar, con fallos, imprecisiones y errores que no permitieron que el marcador se moviera. Peris rompió con ello y, junto a A. Martínez, permitieron que los visitantes cogieron algo de aire. No obstante, de nuevo de la mano de Sanadze, los mallorquines volvieron a responder e igualar todo hasta los últimos compases.

A falta de tan solo un minuto para el final, la diferencia era solo de un punto. Entonces aparecieron los protagonistas que llevaban todo el partido tirando del carro: Roberts y Peris. El primer anotó un tiro de tres y el segundo puso la ventaja de 5, a falta de cuarenta segundos, con otro triple. Lo intentaron los locales, pero Peris cerró la victoria desde el tiro libre antes que Scrubb cerrara el definitivo 92 a 95 con sus 26 puntos que dieron alas y permitieron soñar al Mallorca.