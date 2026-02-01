Saulo Hernández, técnico del Caja Rural CB Zamora tras la victoria ante Palmer Basket: "Lo que más me gusta es el resultado"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, señaló al término del encuentro que si bien acabó muy satisfecho del triunfo logrado por los suyos ante Palmer Basket, indicó que no acabó del todo contento debido a las prestaciones defensivas del equipo.

Lo mejor, el resultado

"Lo que más me gusta del partido es, sin duda, el resultado. Es una victoria extraordinaria para nosotros", afirmó, detallando: "llevábamos 20 días sin competir, un mes sin sumar victorias, y conseguir el octavo triunfo en casa de un rival directo sabe bien. Más aún ante un oponente muy reforzado, que está demostrando en casa un gran nivel y que no se parece nada al de la primera vuelta".

La defensa sigue por mejorar

Esa visión optimista, Saulo Hernández la compensó con palabras sobre los aspectos que menos le gustaron del duelo. "Por otra parte, no me gusta que sigamos siendo un equipo que tiene ciertos errores defensivos que permiten al rival meterse en partido en determinados momentos", destacó, explicando: "hoy, por veteranía de los rivales, estuvo en el tema de las faltas. Recibimos muchos puntos simplemente por regalar tiros libres".

Saulo Hernández y Josep Peris posan para las cámaras en la sede del Caja Rural CB Zamora / C. J. T.

Los detalles decidieron

Con todo ello, el técnico del Caja Rural CB Zamora admitió que el partido "se decidió por detalles" como "los dos tiros de Round sobre la bocina al acabar dos cuartos" que fueron canasta o "dos defensas de Roberts y Peris, que evitaron la falta y generaron duda en el rival convirtiendo una canasta segura del rival en una para nosotros".

Nivel de concentración

En resumen, Saulo Hernández se mostró contento por "aguantar la presión del público en un pabellón como el de Palmer Basket", así como la difícil situación de ver a los locales ponerse por delante en el marcador a poco del final. "Parecía que lo tenían hecho y dice mucho de los jugadores y del nivel de concentración que hemos tenido, no nos hemos venido abajo", aseveró.

Ty brilló, pero fue uno más

Por último, si bien Ty Roberts tuvo un gran protagonismo, Saulo Hernández afirmó: "Es el líder del grupo y así lo sentimos, pero hoy muchos otros jugadores también hicieron un buen partido. Desde Peris a Álvaro, o un Joey (Van Zegeren) que se fajó en defensa".