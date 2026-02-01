Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora tras perder ante Celta: "No nos daba la gasolina"

Al término del encuentro, y con la derrota ante Celta todavía sin digerir (51-77), el entrenador del Recoletas Zamora hablaba de dos partes muy diferenciadas sobre la pista del Ángel Nieto.

“En la primera hemos hecho un gran trabajo, quitando tres o cuatro fallos tontos, que creo que ha sido la diferencia de los siete puntos, pero hemos ido ganando prácticamente un cuarto y medio. Sabíamos que nos hacían daño, aunque lo teníamos bastante controlado”, confirmó Raúl Pérez. Sin embargo, tal y como recordaba el técnico naranja, todo cambió y ya fue difícil remar contracorriente. “Salimos del descanso con un 8-0, desconectadas. Luego sí que es cierto que tuvimos un atisbo de reacción y nos volvimos a poner a ocho, pero llega un momento en el que no nos daba la gasolina. Y lo peor que tiene el equipo es que nos está empezando a costar competir, que es lo que siempre estábamos haciendo, pero es que no llegamos, no llegamos”, se lamentaba el responsable de banquillo que también acusó el parte de lesionadas, obligado a quitar a Ana Tainta y a Niski,

Con todo, Pérez admitía que Celta fue superior, siendo “a día de hoy el equipo más en forma”. “Donde pongan el balón tienen gente que las mete, gente que sabe jugar a esto, tienen muchísima experiencia. Y nosotros creo que hemos hecho una primera parte muy digna, la segunda creo que nos hemos dejado llevar y eso es lo que más nos ha molestado, aparte de que Tainta y Niski se vayan tocadas con los problemas que tenemos”.

Encontrar un equilibrio

Ante esta situación, Pérez cree que hay que encontrar un equilibrio entre entrenar, algo necesario para afrontar una segunda vuelta muy dura, y el cuidado de jugadoras que están tocadas, y eso hace el día a día muy difícil. “Se está notando que hay jugadoras que llegan más cansadas de la cuenta por todo esto. Pero ya está, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, hay que levantarse. Yo se lo he dicho a ellas, que hay que olvidarse de este partido. Son equipos con los que, por desgracia, a día de hoy no podemos competir, lo tenemos claro. La liga no es nuestra empieza ahora, tenemos un partido muy importante con Tenerife, y a ver si podemos recuperar algunas de las lesionadas, y que por lo menos las tocadas puedan estar esta semana bien”.

Canteranas

Además, quiso tener un agradecimiento con las canteranas Emma, Lorena, Victoria y Lucía con las que se mostró muy contento por el trabajo y ayuda que les dispensan durante los entrenamientos, aunque admitió que frente al Celta no era el partido más propicio. “Ojalá puedan tener más minutos, pero es la nota positiva que me llevo, que la gente de la cantera pueda vivirlo con ilusión, y la gente de la grada pueda ver que también es posible tener minutos en el primer equipo”, concluyó Raúl Pérez.