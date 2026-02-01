Félix Mojón, entrenador del Balonmano Zamora tras la victoria ante Grupo Covadonga: "Fuimos blandos en el primer tiempo"

El BM Caja Rural Zamora dio un paso adelante muy importante en sus aspiraciones al superar a Grupo Covadonga, un rival que se le da particularmente mal. Así lo señaló Félix Mojón tras el último encuentro entre ambos, destacando como clave de la victoria final la mejoría en defensa tras el descanso del duelo, en el que los zamoranos remontaron seis goles.

Félix Mojón celebra un gol mirando a Gigi. / Alba Prieto

Un partido muy duro

"Fue un partido muy difícil", admitía el técnico gallego, que explicaba los motivos de tal complicación señalando al estilo de juego asturiano: "es un equipo que siempre se nos ha dado mal, que nos cuesta detener porque tiene una circulación muy rápida y, luego, en el uno contra uno son muy verticales y cuentan con espacios tras realizar muchas distracciones".

El líder fue blando atrás

Mojón y el BM Caja Rural Zamora conocen bien a Grupo Covadonga, pero en pista los zamoranos fueron "muy blandos". "El arbitraje, bastante bueno, puso un listón alto de contacto y no lo supimos aprovechar como sí hizo el rival. Ellos eran agresivos y duros, nosotros muy blancos y por eso casi cada acción suya fue gol", relataba el entrenador, admitiendo: "eso, unido a que Lucas no tuvo un buen partido, hizo que sacaran petróleo de cada ataque; y, si bien nuestro ataque funcionó, éramos incapaces de seguirles el paso".

Un paso adelante en defensa

"19 goles encajados en la primera mitad son muchos, no estaba bien", subrayaba Mojón tras el envite, destacando que "en el descanso hablamos de mejorar en defensa, de tocar más y ganar profundidad". Una mejora necesaria que acabó ganando el partido.

"En la segunda mitad, sabíamos que Grupo Covadonga bajaría el ritmo, porque estaba siendo un duelo de mucha intensidad. Ahí, nosotros rotamos mucho y con la mejora en defensa, poco a poco fuimos recortando diferencias hasta empatar el encuentro", indicó un Félix Mojón que destacó "la tranquilidad del equipo en todo momento, incluso perdiendo por seis goles". Una labor en la que sobresalió Jortos, "que dio mucha vida con su contundencia y sus ánimos", así como Néstor que "pese a no ser un defensor central, no estuvo mal en esa zona".

Control del duelo

Cuando el líder cambió defensivamente, el duelo pasó a ser otro. Así lo cree Mojón, que indicó: "en la primera mitad no tuvimos control del duelo, en la segunda sí. Marcamos el ritmo y, tras ponernos por delante, gestionamos muy bien el encuentro. Incluso cuando nos volvieron a empatar, lo veíamos ganado. Pasamos de encajar 21 goles en poco más de 30 minutos a recibir solo 10 en los otros 30".

Lucas, el héroe

Una victoria con un héroe, Lucas, que atajó el último balón. "Nos alegramos mucho por él. No tuvo un buen encuentro, pero paró la que tenía que parar y eso le dejó mejor sabor de boca", aseguraba el entrenador pistacho.