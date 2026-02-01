El CD Villaralbo cae ante el Atlético Tordesillas con dos goles en el descuento

El CD Villaralbo cayó con dos goles en el descuento después de lograr adelantarse en el marcador de Las Salinas y aguantar la embestida local. Sin embargo, un necesitado Tordesillas que buscaba sumar los tres puntos para alcanzar el liderato, con el partido aplazado por la nieve de la semana pasada, logró empatar. En el descuento y con los locales en tromba, dos goles de Ángel y Chatún certificaron una dura derrota para los villaralbinos.

El partido comenzó con un Club Deportivo Villaralbo disfrutando de las primeras acciones de peligro del duelo. De todas formas, tardaron en llegar. La primera ocurrió al cuarto de hora y llegó gracias a un balón desde la frontal que remató Moussa, pero que se fue ligeramente desviado por encima de la portería. Pasado los primeros veinte minutos de juego, un córner muy cerrado lanzado por los visitantes lo llegó a rematar Idrissa, pero el guardameta Farolo estuvo muy atento y logró detener el esférico.

A partir de entonces, la iniciativa cambió de lado y fue el Atlético Tordesillas quien comenzó a dominar la posesión del balón y acechar el área rival, aunque sin apenas peligro real sobre la portería de Miguel.

Antes de llegar a la media hora de juego, Chirola recibió fuera del área y realizó un disparo que se marchó lejos de la portería. Prácticamente un minuto más tarde, una jugada colectiva bien trenzada por la banda derecha terminó en un centro que el defensa Abel logró despejar a córner, antes que Dieguito consiguiera efectuar el remate.

Lo siguió intentando el Tordecilla, primero con un chut de Dani Díez que se marchaba fuera y más tarde, mediante una falta lejana que Miguel Hernández, quien había entrado al terreno de juego justo en ese instante, lanzaba con un balón bombeado al área y que Joan Castaño conseguía rematar. Sin embargo, Miguel estuvo atento y logró desbaratar cualquier llegada local. También la defensa se mostraba muy segura y se anticipó a un centro de Dani Díez por la banda derecha.

Máxima efectividad

Como ocurrió unos minutos antes, lo volvió a intentar Miguel Hernández poniendo un balón bombeado al área que el guardameta visitante despejó de puños. Sin embargo, después de varias acometidas locales, a menos de cinco minutos para el descanso, fue el Villaralbo el que llegó y besó al santo. Una falta lejana botada por Lolo acabó con un remate de Idrissi en boca de gol que permitía a los azulones abrir el marcador del partido y ponerse por delante. No obstante, antes de finalizar el primer periodo, el conjunto local no se dió por vencido y tuvo tiempo de generar dos ocasiones más en busca del empate. Primero, gracias a una internada por banda izquierda de Torres que terminó en un centro que no llegó a Chatún y se fue a córner. Y antes del pitido final, una falta de Abraham que se marchó fuera.

Los locales, a por todas

En la segunda parte el Atlético Tordesillas salió a por todas para mantener la segunda plaza y seguir con las opciones de alcanzar el liderato intactas, al tener un partido menos tras la jornada pasada aplazarse por la nieve. De esta manera, el equipo local se volcó y prácticamente no pudimos ver al Villaralbo ofensivamente.

Apenas comenzado el segundo tiempo, Dani Díez centró un balón que Torres remató a fuera. Más tarde, el mismo Jesús Torres fue quien mandó un tiro lejano por arriba de la portería. De esta manera, la defensa visitante no tuvo descanso y unos minutos después, fue Chatún quien avisó a Miguel con un remate donde el guardameta tuvo que realizar una gran estirada y sacar el esférico con la manopla.

Al final, tras tanto insistir, pocos minutos antes de llegar al setenta de partido, Chatún recogió un rechace de Miguel tras un disparo de Dani Díez para poner el empate en electrónico de Las Salinas. Sin embargo, el punto no servía a los tordesillanos que se volcaron en busca del tanto de la victoria. No obstante, se encontraron con un Villaralbo sólido, muy serio y bien posicionado que no esperaba que el guión de la película les tuviera deparado un final tan duro y trágico.

En el minuto setenta, Abraham remató un centro de Torres que se marchaba por muy poco y antes de cumplirse el ochenta, Miguel Hernández aprovechó un barullo en el área para revolverse, girarse y realizar un gran disparo que se fue muy cerca de la escuadra de la portería de Miguel. Sin embargo, llegaría la única del Villaralbo en toda la segunda parte. Y estuvo a punto de dar la sorpresa, pero la fortuna no estuvo del lado de los visitantes y el remate de Idrissi se fue tan cerca del palo que pareció entrar.

Fatídico tiempo de añadido

Ya en el descuento, y con el Tordesillas volcado en tromba, Miguel Hernández sacó una falta que Ángel remató para el delirio de la afición local. Un tanto que hundió al Villaralbo que vió como Chatún ampliaba el marcador con el tercero, después de una jugada personal por la banda derecha y tras regatear a un defensa, terminó finalizando por debajo de las piernas del guardameta azulón. Un duro y trágico castigo tras noventa minutos de trabajo.