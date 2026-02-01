Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol / Regional de Aficionados

El CD Benavente golea en el Luciano Rubio al CD Laguna, rival directo en la tabla

Los "tomateros" y sus aficionados se dieron un homenaje frente al CD Laguna

Once inicial del CD Benavente en su choque frente al CD Laguna. | CEDIDA

A. O. / J. B.

Zamora

El CD Benavente cortó su mala dinámica de resultados con un contundente triunfo (3-0) ante el CD Laguna, rival directo de los "tomateros" en la clasificación.

La contienda arrancó con el equipo de Santi Redondo animoso, pero sin efectividad para abrir el marcador. Al menos, hasta la media hora de juego, cuando Andre puso el 1-0. Un tanto que afianzó las buenas sensaciones del CD Benavente, cuyo goleador Turi amplió distancias antes del descanso. Con el duelo bajo control, bastó un error visitante en el minuto 62 para que los locales sentenciaran desde los once metros con un nuevo gol de Turi.

Nuevo aplazamiento para el moraleja CF

Por segunda semana consecutiva, el Moraleja CF no pudo disputar su encuentro de Liga. La anterior jornada fue la Ponferradina "B" quien no pudo desplazarse por el temporal, y este domingo el choque en casa del Sariegos del Bernesga fue pospuesto al estar el campo inundado.

