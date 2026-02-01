El Caja Rural CB Zamora retoma la liga con un duelo de alto valor en casa de Palmer Basket

El Caja Rural CB Zamora retoma hoy (17:30 horas) el pulso competitivo en Primera FEB tras un largo descanso con un duelo frente a Palmer Basket que, según está la liga, vale doble para el ganador.

De vuelta tras un inusual parón

El Caja Rural CB Zamora tan inusual como necesario. Veinte días sin competir —algo que Saulo Hernández asegura no haber vivido en más de tres décadas en el baloncesto profesional— han servido para resetear mentes, recuperar energía y reencontrar sensaciones.

Ahora, con ganas de volver a pista, el equipo viaja a Mallorca con un objetivo claro: ganar a Palmer Basket, un rival directo en la lucha por la permanencia y cuyo triunfo valdría doble en la clasificación.

Entrenando al mejor nivel

"El reseteo mental ha sido muy positivo. La energía y la competitividad con la que han vuelto los jugadores es mejor que antes del parón", explicaba el técnico azulón, señalando que durante los últimos días el equipo ha entrenado "al mejor nivel de la temporada". Un máximo necesario, pues la exigencia que se avecina en los partidos que restan de la liga de regular será elevada.

Un primer duro combate

Palmer Basket, pese a sus números en al inicio de temporada, es ejemplo de esa realidad: del equipo que visitó Zamora en la primera vuelta apenas quedan seis jugadores, además de contar con un nuevo entrenador. Todo para dar un salto de calidad en una liga donde, ahora, arrancan las urgencias por alcanzar el objetivo del curso.

Las imágenes de la victoria del CB Zamora ante el Palmer en el pabellón Ángel Nieto. / José Luis Fernández

"Es un equipo distinto, no se parece en nada", destacó Hernández sobre el rival de esta tarde, insistiendo que lo primero que debe hacer hoy el Caja Rural CB Zamora es adaptarse al nuevo contexto competitivo en el que se moverá la Primera FEB.

Peligro insular en el perímetro a base de refuerzos

Dentro de esa tarea, también está maniatar a todas las nuevas estrellas del campeonato. Jugadores como Hansel Atencia o Phil Scrubb, refuerzos de auténtico lujo para un Palmer Basket cuyo peligro ahora está en el perímetro. Muchos puntos y calidad que se ven bien acompañados por un juego interior solvente.

Defender, la gran clave

Con ello en mente, el Caja Rural CB Zamora se plantea el partido buscando dar un paso adelante en defensa, apartado que el técnico considera clave para sacar hoy un nuevo triunfo. Una victoria que valdría "doble", ya que el ganador conseguirá que un rival directo no sume un éxito a su casillero.

Evitar desconexiones, objetivo primordial

Además, de vencer, el Caja Rural CB Zamora pondría cinco victorias de por medio con los insulares, así como el average particular en caso de empate a final de liga. Un premio muy importante que obliga a los zamoranos a poner toda su atención al partido, buscando evitar esas "desconexiones y errores consecutivos" que le lastraron en varias jornadas anteriores al descanso.

Todos disponibles, salvo Prepelic

El Caja Rural CB Zamora y la Primera FEB están de vuelta y el cuadro zamorano viaja con la firme intención de demostrar que no ha partido el tiempo durante el parón. Que su potencial, pese a continuar Bine Prepelic de baja, sigue siendo enorme y que tiene opciones de lograr una temprana permanencia en la categoría.