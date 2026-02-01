El Amigos del Duero visita al todopoderoso Unionistas de Salamanca

El Amigos del Duero Caja Rural estrena mes con un difícil compromiso, el que le llevará hoy domingo a medir fuerzas con el líder, Unionistas de Salamanca. A partir de las 10.45 horas el balón echará a rodar en el Reina Sofía y el reto de las zamoranas será mostrar su mejor versión y poner en juego sus mejores armas para tratar de sacar algo positivo. En estos momentos, la plantilla de Raúl Campano, que atraviesa un gran momento de resultados con dos victorias y un empate, es octava en la tabla.