Regional Femenina - Liga Gonalpi

El Amigos del Duero visita al todopoderoso Unionistas de Salamanca

El encuentro arrancará a las 10.45 horas

Las jugadoras del Amigos del Duero celebran un gol.

Las jugadoras del Amigos del Duero celebran un gol. / Jose Luis Fernández

P. F.

El Amigos del Duero Caja Rural estrena mes con un difícil compromiso, el que le llevará hoy domingo a medir fuerzas con el líder, Unionistas de Salamanca. A partir de las 10.45 horas el balón echará a rodar en el Reina Sofía y el reto de las zamoranas será mostrar su mejor versión y poner en juego sus mejores armas para tratar de sacar algo positivo. En estos momentos, la plantilla de Raúl Campano, que atraviesa un gran momento de resultados con dos victorias y un empate, es octava en la tabla.

