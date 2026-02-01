Fútbol / Liga Gonalpi
El Amigos del Duero no puede con Unionistas de Salamanca
Las charras marcaron dos goles en los primeros minutos y manejaron bien su ventaja
Área 11
El Amigos del Duero no tuvo opción a la victoria en casa de un Unionistas que se adelantó pronto en el marcador y manejó con soltura su ventaja para imponerse por 3-1.
Mal inicio
Las salmantinas arrancaron el duelo dominando a su oponente, poniendo cerco a una portería zamorana que acabó registrando el primer gol en el minuto 12 con un certero disparo de Mónica Camarón, exjugadora de la Bovedana.
El Amigos del Duero pudo intentar recuperar el paso en los anexos del Reina Sofía, pero su oponente no tardó mucho en ampliar su ventaja y poner tierra de por medio. Seis minutos más tarde de su primer tanto, Unionistas ampliaba la diferencia con el 2-0 obra de Daniela.
Reacción zamorana
El mal arranque condicionó el encuentro de las zamoranas, que no se dejaron llevar y trataron de recortar diferencias antes del descanso. Sin embargo, la contienda no registró más goles al paso por vestuarios.
Segunda parte
En la reanudación, cualquier atisbo de remontada fue disuelto por el 3-0. Un tanto que tuvo lugar en el minuto 56, siendo Mónica su autora.
Con el partido sentenciado, el Amigos del Duero siguió batallando por, al menos, inquietar a su rival. Pero, ni siquiera el 3-1 firmado por Irene hizo que Unionistas viera en peligro su victoria.
