Abde Damar, tras su debut como jugador y goleador del Zamora CF: "Salió un partido redondo"

Abde Damar vivió el estreno soñado como jugador del Zamora CF: cuatro días entrenando, titular y un gol que vale tres puntos ante el Racing de Ferrol (1-0) y con el que se ha ganado y el respeto de los aficionados. Al término del encuentro, el rojiblanco admitía estar “muy contento” por una tarde en la que le salió “un partido redondo” y donde gozó de una titularidad que no se esperaba. “Cuando el míster te da esa oportunidad, esa confianza, tienes que demostrar y no hay que relajarse, hay que seguir igual”, añadió el extremo en la sala de prensa del Ruta de la Plata poco después de que el propio entrenador, Óscar Cano, hablara de él y reconociera que lo vio algo tímido en el terreno de juego.

GALERÍA | Revive el partido del Zamora CF contra el Racing de Ferrol /

“Vienes a un equipo nuevo, te tienes que adaptar, y es verdad que estaba un poco así, pero al final te vas adaptando poco a poco. Hay un grupo espectacular y los jugadores, desde el primer día que llegué aquí, me acogieron como si fuera uno más”, explicó Abde.

Con todo, también cómodo en el terreno de juego, señaló que “salió un partido redondo: debutar, marcar y sumar más tres que es lo más importante”. “Ayudar al equipo y tirar para arriba, a ver si podemos conseguir el objetivo”, zanjó el jugador.