El Zamora CF busca ante el Racing de Ferrol la victoria que se resiste y ya merece

El Zamora CF encara hoy (18.30 horas) un nuevo encuentro de máxima exigencia en el Grupo I de Primera RFEF. Un duelo ante el Racing de Ferrol que tendrá como escenario el Ruta de la Plata y que permite a los rojiblancos ir en busca de una victoria que mereció ante el Celta Fortuna y que se le resiste desde hace semanas.

Un "duro palo" con "cosas buenas"

"Cuando uno recibe un palo de la envergadura del pasado partido, con un gol en el último minuto de un remate imposible, pues las horas posteriores estás dolido; pero, mirando el partido en frío y con distancia, analizándolo con rigor, he visto que el equipo hizo muchas cosas buenas", comentaba Óscar Cano ayer recordando el 3-3 de la última jornada. Un marcador que impidió al Zamora CF recoger el premio al buen juego que desplegó tras el descanso.

Carbonell chuta a puerta para hacer gol ante el Celta Fortuna. / Área 11

Una segunda mitad a la que ceñirse

Cano enumeró varios de los puntos positivos de ese último partido como "remontar el encuentro, hacer tres goles en un escenario como Balaídos y ante un rival como el Celta Fortuna, segundo por méritos propios", afirmando haberse sentido orgulloso "de las veces que se levanta el equipo" y de su entrega. De una identidad que, aspira, se pueda observar también esta tarde en un nuevo compromiso ante un equipo de "play-off".

Una nueva prueba de exigencia

"Será un duelo difícil, exigente, y nuestra intención es poner de manifiesto lo que somos", aseveraba el técnico granadino, recordando que todo partido tiene que jugarse sobre el verde y confiando en ver en el campo a un Zamora CF valiente y atrevido pese a la entidad del adversario.

"Esto no es hacer poesía; esto es arriesgar para ganar, para competir, para sentirse grande y no jugar como un equipo pequeño", recitó, teniendo así como objetivo "a través del juego" conseguir que sus jugadores "entiendan que pueden, saben y deben hacer cosas" en pos de "ser un gran equipo", comentó Óscar Cano.

Cano espera "al mejor Racing de Ferrol"

Así pues, con la idea de aferrarse al bagaje positivo del último partido y potenciar su identidad, el Zamora CF saltará al Ruta de la Plata esperando encontrarse "al mejor Racing " tras la romper el cuadro gallego su particular mala racha. Una dinámica negativa que ha llevado a los ferrolanos a no sumar a domicilio desde hace un mes, lo que puede hacer del Ruta de la Plata y su aliento un factor diferencial.

Los gallegos mantienen su potencial

Ese último triunfo del rival pone en alerta al Zamora CF, que vislumbra a su oponente más allá de ese marcador. "Es cierto que venían en una mala dinámica, pero en el cómputo global ha estado más veces en play-off como segundo clasificado que como está ahora", argumentó Cano, señalando que su plantilla "mantiene el potencial" que demostró en el encuentro de ida, aunque sea toda una incógnita si el Racing de Ferrol mantendrá el estilo del encuentro de la primera vuelta tras el cambio de entrenador.

Markel, la gran ausencia del once inicial

Lo que sí está claro es que, por obligación, Cano tendrá que hacer cambios en su once tipo para detener al Racing de Ferrol y buscar tres puntos que aproximen los puestos de privilegio.

Este hecho no preocupa al técnico, quien destacó que "si bien Markel es un gran jugador, cualquier compañero puede ocupar su lugar". Y es que, la ausencia de Lozano marca el once con el que saltará el Zamora CF para este partido; un equipo inicial para el que está listo Abde Damar, último fichaje rojiblanco, aunque parezca pronto para su titularidad. Eso sí, será de la partida y, muy probablemente, debutará como rojiblanco esta tarde.