Fútbol | Regional de Aficionados
El Zamora B firma el empate con el Cubillos en el anexo del Ruta
El encuentro concluyó 1-1
A. O.
Un punto más en el casillero. El Zamora B firmó las tablas con el Cubillos en un encuentro disputado en el anexo del Ruta de la Plata en el que el viento fue uno de los protagonistas. El equipo de Kike Ramos no tuvo el mejor inicio y es que no se había llegado al ecuador y los visitantes se ponían por delante en el marcador. El equipo no se vino abajo y apretó, aunque le costó encontrar el camino del gol. Fue en el segundo tiempo, en el 70’, cuando Iván acertó para poner el 1-1 que, a la postre, sería definitivo, aunque hubo otro par de opciones que increiblemente no entraron.
