Victoria del River Zamora y empate del Atlético Benavente

El River Zamora Futsal se lleva una victoria de mérito en un partido que se volvió loco en una segunda parte con mucha tensión y sobre todo, muchos goles. Al final, pese a que los locales redujeron ventajas, el buen arranque en ambos tiempos de los visitantes permitió que los tres puntos viajaran para Zamora.

El conjunto dirigido por Óscar García Poveda, después de caer en sus dos últimos choques, se medía a un rival directo que se encontraba a un punto de desventaja en la tabla al inicio del encuentro, por lo significaba un duelo de vital importancia para salir de la zona baja de la clasificación, encontrar estabilidad y afrontar las siguientes jornadas con algo menos de urgencia y más tranquilidad. Algo necesario después de la montaña rusa que ha pasado el equipo desde el inicio de temporada, causada por las numerosas bajas y lesiones que ha sufrido. Tras superar ese momento delicado, llegaba con la motivación y la confianza necesaria para llevarse los tres puntos.

Con un inicio marcado por el cambio de Pabellón debido a una goteras en el Municipal de A Fraga, que hizo que el partido se disputara finalmente en As Pontes, al Zamora poco le hizo falta para abrir el marcador en el minuto dos mediante un gran disparo de Saul Mendez. Una gran intensidad del colectivo y la presión lograron que apenas en cinco minutos, el conjunto visitante se pusiera con dos tantos de ventaja gracias a Iván Gregorio. Fue un arranque trepidante de los zamoranos. Sin embargo, antes de llegar al ecuador del primer tiempo, los locales conseguían reducir la ventaja cosechada gracias a un tanto de Iago Fariñas. No obstante, fue un pequeño espejismo, ya que Samuel Albert logró anotar el tercero y volver a la ventaja de dos goles en el electrónico antes que el partido se llenara de interrupciones y amonestaciones para ambos conjuntos. Con el 1 a 3 y las buenas sensaciones en el juego, el conjunto de García Poveda se iba al descanso.

El segundo comenzó calcado al inicio de la primera parte, convirtiendo los arranques de ambos tiempos en la principal arma de peligro del conjunto visitante que salía a morder y con la intención de ampliar ventajas para llevarse el triunfo en su visita a Lugo.

Con tan solo dos minutos de tiempo disputado, Samuel Albert ponía el cuarto y, antes de llegar al ecuador, Nicolas Rolon anotaba quinto en el electrónico. Un tanto y una ventaja en el marcador que relajó a los visitantes, quienes se vieron ganadores a falta de diez minutos para el final, y dio alas a un Vilalba que buscó sorprender.

Y que se vio rápidamente reduciendo distancias gracias a Iago Fariñas, quien en apenas un minuto marcaba dos tantos seguidos,. A los dos minutos, Kevin Martínez volvía a comprimirlo todo de nuevo con el cuarto tanto. Sin embargo, sin tiempo para que los visitantes se pusieran nervioso, en una acción desafortunada, Dani González marcaba en propia puerta el 4 a 6 y Vigara rápidamente respondía con el séptimo que finiquitó el partido, antes que Samartino pusiera el definitivo 5 a 7 en una segunda parte loca y llena de goles.

Tierno Galván hace perder dos puntos al Atlético Benavente

El Atlético Benavente se dejó dos puntos en el último minuto frente al Tierno Galván. Los zamoranos fueron por delante muchos minutos pero al final se conformaron con el empate en casa ante su público.